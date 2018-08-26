Times: британки вошли в число самых пьющих женщин мира

Согласно новому исследованию, британские женщины заняли восьмое место в глобальной таблице потребления спиртных напитков. Как и мужчины Соединённого Королевства, в среднем за день они выпивают 30 граммов чистого алкоголя. Возглавили же список украинки, ежедневный показатель которых составил 42 грамма, пишет The Times.

Британки оказались одними из самых сильно пьющих женщин в мире. К такому выводу пришли авторы первого обширного глобального исследования алкоголя, в основе которого 694 научных работы, проведённых в 195 странах, пишет The Times.

По словам издания, употребление спиртных напитков — главная причина смертности среди людей в возрасте от 15 до 49 лет. Всё потому, что алкоголь способствуют развитию 23 серьёзных заболеваний.

В глобальной таблице потребления алкоголя среди мужчин лидируют румыны. В среднем они выпивают за вечер 82 грамм чистого алкоголя, что равноценно бутылке вина или примерно 2,5 литрам пива. Британцы, которые в среднем ежедневно потребляют 30 грамм алкоголя, занимают 62 место.

Однако британские женщины, которые потребляют аналогичное количество спиртного, оказались на восьмом месте, недалёко уйдя от ирландок, шведок и датчанок. Возглавили же список украинки, которые в среднем выпивают 42 грамма алкоголя в день, отмечает издание.

Соавтор исследования Колин Ангус считает, что полученные данные отражают существование «большего равенства» в британской культуре пития. Ведь в некоторых странах потребление алкоголя — «прерогатива мужчин».

Вместе с тем учёного тревожит равный уровень угрозы для британцев и британок, связанный с потреблением спиртных напитков. На его взгляд, в сфере здравоохранения необходимо уделять больше внимания женскому алкоголизму.

Авторы исследования не скрывают, что существуют доказательства благотворного влияния алкоголя на организм. Но при этом они предупреждают, что всё эти плюсы перевешивают негативные факторы — риск рака, болезни печени и получения травм.

По оценкам исследователей, ежегодно у 914 из 100 тыс. трезвенников обнаруживается одна из 23 проблем со здоровьем. Риск заболеть увеличивается на 0,5% для тех, кто потребляет 10 грамм алкоголя, то есть примерно 250 миллилитров пива, в день. Для людей, ежедневно выпивающих 50 граммов алкоголя, то есть три больших стакана вина, эта опасность вырастает до 37%.

Колин Ангус признаёт, что индивидуальный риск ниже указанного значения. Вместе с тем он подчёркивает, что исследование призвано не посеять панику, а помочь людям изменить жизнь к лучшему.