Express: разгул пьяного туризма довёл Майорку и Ибицу до отмены all-inclusive

Правительство Балеарских островов вынашивает планы отказа на популярных курортах от работы по системе «всё включено» с целью ограничить пьянство и асоциальное поведение туристов, сообщает Express. Как отмечает издание, в алкогольных напитках местные власти видят главную причину распущенности огромного количества иностранцев, приезжающих отдохнуть как на Майорку, так и на Ибицу.

Отдых для туристов, которые собираются в ближайшем будущем отправиться на Майорку и Ибицу по системе «всё включено», может стать не таким уж «всеохватывающим», предупреждает Express.

Всё дело в том, что правительство Балеарских островов вынашивает планы взимать дополнительную плату с отдыхающих на популярных курортах Испании за алкогольные напитки, поясняет британская газета.

Подобные «суровые меры» в отношении алкоголя местные власти на Майорке и Ибице намерены ввести, чтобы «ограничить пьянство и асоциальное поведение», продолжает Express.

«Правительство видит в алкоголе главную причину распущенности огромного количества британцев, отдыхающих как на Майорке, так и на Ибице», — отмечает издание.

Власти Балеарских островов хотят, чтобы туристам в отелях — в том числе в тех, которые работают по системе all inclusive, — выставляли отдельный счёт за алкогольные напитки. В настоящее время только на Майорке насчитывается 270 отелей, работающих по системе «всё включено», уточняет Express.

Тем временем в столице Майорки Пальме уже запрещены туры по барам, продажа алкоголя на вынос с полуночи до восьми утра, распитие алкоголя на улице, прыжки с балконов в бассейны, хождение топлес и публичный секс. Власти пошли на подобные меры после жалоб местных жителей, которые стали свидетелями непристойного поведения туристов — в основном из Великобритании, Германии и Франции, подчёркивает издание.