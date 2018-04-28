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Deutsche Welle: врачи в немецком доме престарелых разрешили употребление алкоголя

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Жильцам дома престарелых в Дюссельдорфе вместе с таблетками теперь назначают пиво и вино. Как считают многие врачи, радикальная антиалкогольная терапия скорей вредна, чем полезна. Отделение для людей, зависимых от алкоголя, планируется расширять, сообщает Deutsche Welle.
Deutsche Welle: врачи в немецком доме престарелых разрешили употребление алкоголя
Reuters

По статистике, более миллиона жителей Германии сейчас страдают от алкогольной зависимости разной степени тяжести — и среди них немало пожилых людей, для которых «радикальная антиалкогольная терапия» скорей вредна, чем полезна, считают немецкие врачи. Поэтому в доме престарелых благотворительной католической организации «Каритас» в Дюссельдорфе несколько лет назад открылось отделение для пожилых людей, страдающих алкогольной зависимостью. Вместе с таблетками врачи прописывают им пиво и вино, сообщает Deutsche Welle.

Разумеется, речь идёт о небольших количествах спиртного, и всё происходит под строгим контролем медперсонала, поясняется в статье. «В данном случае речь идёт не о том, чтобы отучить стариков от злоупотребления алкоголем, что практически безнадёжно, а о том, чтобы помочь им сдерживать, контролировать свою алкогольную зависимость. При этом режим дня построен так, чтобы как можно эффективней отвлечь людей от желания выпить», — рассказал в интервью Deutsche Welle директор дома престарелых Тино Габерле.
 
Он также показал журналистам подсобное помещение, в котором под замком хранится алкоголь для обитателей специального отделения для пожилых алкоголиков. «Крепких напитков, как, скажем, водка, джин или виски, у нас, как вы видите, нет. Мы предлагаем нашим постояльцам только лёгкие спиртные напитки: красное и белое вино, шампанское и пиво», — уточнил Габерле.
 
Всего в дюссельдорфском доме престарелых живут 136 человек, нуждающихся в уходе, в числе которых 15 алкоголиков. Большинство из них — мужчины, которые живут в одноместных или двухместных номерах. Среди алкоголиков в доме престарелых есть представители самых разных социальных слоёв, в том числе и бывшие бизнесмены, у которых когда-то были собственные фирмы, говорится в статье. «Один из постояльцев раньше стоял во главе фирмы, в которой работали примерно 100 сотрудников. Когда предприятие обанкротилось, он стал искать утешение в алкоголе. С годами он оказался одиноким и никому не нужным стариком. У нас его жизнь изменилась к лучшему, хотя полностью избавиться от алкогольной зависимости ему так и не удалось», — пояснил в интервью Deutsche Welle директор дома престарелых.
 
Персональную «дозировку» назначают врачи и социальные работники после осмотра, бесед и общения с каждым постояльцем, отмечается в статье. Например, если человек привык выпивать каждый день бутылку вина, то ему поначалу назначается именно такая доза, однако её растягивают на целый день: можно принимать понемногу каждые час-два. «Нам важно, чтобы человек не был изолирован в своей комнате в доме престарелых», — рассказал заведующий отделением для алкоголиков Кристоф Хайнце. По его словам, такие жильцы заняты вместе со всеми в специальных программах досуга, будь то занятия гимнастикой, тренировка памяти, курсы танцев или совместный просмотр телепередач и обсуждение увиденного. Цель таких занятий — вытащить людей из внутренней изоляции и отвлечь их от мыслей об алкоголе, сообщает Deutsche Welle.
 
Один из обитателей заведения Гарри Греве признался журналистам, что он был рад сюда попасть: «Если бы я не оказался здесь, то умер бы где-нибудь на улице». Гарри стал алкоголиком в 40 лет, из-за чего потерял работу, а потом и жильё. В доме престарелых он оказался несколько лет назад. Врачи помогли ему в значительной мере контролировать алкогольную зависимость, и сегодня он обходится тремя или четырьмя бутылками пива в день. Эта «норма», по мнению медиков, не наносит большого вреда его здоровью, сообщается в статье.
 
Хотя 70-летняя Моника Шнайдер жалуется, что суточной нормы алкоголя, предлагаемого медперсоналом, ей лично не хватает, и она с удовольствием выпила бы больше. Однако она тоже довольна тем, что попала сюда. Моника рассказала, что она начала сильно пить, когда похоронила сына и попыталась «залить» своё горе алкоголем. «Мне вообще в жизни не везло с мужчинами, моя личная жизнь всегда была связана с обманом и изменами, и я начала искать утешения в вине. Однажды продавщица в супермаркете рассказала мне о доме престарелых, в котором живут такие люди, как я. Можно сказать, что мне повезло хотя бы к старости: здесь я нашла свой второй дом», — призналась женщина в беседе с корреспондентом Deutsche Welle.
 
По словам директора дома престарелых, спрос на места в отделении для людей с алкогольной зависимостью очень велик. Поэтому было решено увеличить число мест, причём для стариков не только с алкогольной, но и с медикаментозной зависимостью, а также для наркоманов, которые проходят метадоновую терапию, говорится в статье. Действительно, пока в Германии домов престарелых, опекающих пожилых алкоголиков, очень мало: есть ещё два — во Фрайбурге и Регенсбурге, которые также финансирует благотворительная организация «Каритас». Учитывая тот факт, что процесс старения и изнашивания организма у алкоголиков происходит быстрее, чем у их непьющих сверстников, они часто попадают в дома престарелых в более раннем возрасте, примерно в 70 лет. «Бросать на произвол судьбы и оставлять без присмотра людей только потому, что они алкоголики, нельзя. У них тоже должно быть право на достойную старость», — заключает Тино Габерле в интервью Deutsche Welle.

 

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