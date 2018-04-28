Deutsche Welle: врачи в немецком доме престарелых разрешили употребление алкоголя

Жильцам дома престарелых в Дюссельдорфе вместе с таблетками теперь назначают пиво и вино. Как считают многие врачи, радикальная антиалкогольная терапия скорей вредна, чем полезна. Отделение для людей, зависимых от алкоголя, планируется расширять, сообщает Deutsche Welle.

По статистике, более миллиона жителей Германии сейчас страдают от алкогольной зависимости разной степени тяжести — и среди них немало пожилых людей, для которых «радикальная антиалкогольная терапия» скорей вредна, чем полезна, считают немецкие врачи. Поэтому в доме престарелых благотворительной католической организации «Каритас» в Дюссельдорфе несколько лет назад открылось отделение для пожилых людей, страдающих алкогольной зависимостью. Вместе с таблетками врачи прописывают им пиво и вино, сообщает Deutsche Welle.

Разумеется, речь идёт о небольших количествах спиртного, и всё происходит под строгим контролем медперсонала, поясняется в статье. «В данном случае речь идёт не о том, чтобы отучить стариков от злоупотребления алкоголем, что практически безнадёжно, а о том, чтобы помочь им сдерживать, контролировать свою алкогольную зависимость. При этом режим дня построен так, чтобы как можно эффективней отвлечь людей от желания выпить», — рассказал в интервью Deutsche Welle директор дома престарелых Тино Габерле.

Он также показал журналистам подсобное помещение, в котором под замком хранится алкоголь для обитателей специального отделения для пожилых алкоголиков. «Крепких напитков, как, скажем, водка, джин или виски, у нас, как вы видите, нет. Мы предлагаем нашим постояльцам только лёгкие спиртные напитки: красное и белое вино, шампанское и пиво», — уточнил Габерле.

Всего в дюссельдорфском доме престарелых живут 136 человек, нуждающихся в уходе, в числе которых 15 алкоголиков. Большинство из них — мужчины, которые живут в одноместных или двухместных номерах. Среди алкоголиков в доме престарелых есть представители самых разных социальных слоёв, в том числе и бывшие бизнесмены, у которых когда-то были собственные фирмы, говорится в статье. «Один из постояльцев раньше стоял во главе фирмы, в которой работали примерно 100 сотрудников. Когда предприятие обанкротилось, он стал искать утешение в алкоголе. С годами он оказался одиноким и никому не нужным стариком. У нас его жизнь изменилась к лучшему, хотя полностью избавиться от алкогольной зависимости ему так и не удалось», — пояснил в интервью Deutsche Welle директор дома престарелых.

Персональную «дозировку» назначают врачи и социальные работники после осмотра, бесед и общения с каждым постояльцем, отмечается в статье. Например, если человек привык выпивать каждый день бутылку вина, то ему поначалу назначается именно такая доза, однако её растягивают на целый день: можно принимать понемногу каждые час-два. «Нам важно, чтобы человек не был изолирован в своей комнате в доме престарелых», — рассказал заведующий отделением для алкоголиков Кристоф Хайнце. По его словам, такие жильцы заняты вместе со всеми в специальных программах досуга, будь то занятия гимнастикой, тренировка памяти, курсы танцев или совместный просмотр телепередач и обсуждение увиденного. Цель таких занятий — вытащить людей из внутренней изоляции и отвлечь их от мыслей об алкоголе, сообщает Deutsche Welle.

Один из обитателей заведения Гарри Греве признался журналистам, что он был рад сюда попасть: «Если бы я не оказался здесь, то умер бы где-нибудь на улице». Гарри стал алкоголиком в 40 лет, из-за чего потерял работу, а потом и жильё. В доме престарелых он оказался несколько лет назад. Врачи помогли ему в значительной мере контролировать алкогольную зависимость, и сегодня он обходится тремя или четырьмя бутылками пива в день. Эта «норма», по мнению медиков, не наносит большого вреда его здоровью, сообщается в статье.

Хотя 70-летняя Моника Шнайдер жалуется, что суточной нормы алкоголя, предлагаемого медперсоналом, ей лично не хватает, и она с удовольствием выпила бы больше. Однако она тоже довольна тем, что попала сюда. Моника рассказала, что она начала сильно пить, когда похоронила сына и попыталась «залить» своё горе алкоголем. «Мне вообще в жизни не везло с мужчинами, моя личная жизнь всегда была связана с обманом и изменами, и я начала искать утешения в вине. Однажды продавщица в супермаркете рассказала мне о доме престарелых, в котором живут такие люди, как я. Можно сказать, что мне повезло хотя бы к старости: здесь я нашла свой второй дом», — призналась женщина в беседе с корреспондентом Deutsche Welle.

По словам директора дома престарелых, спрос на места в отделении для людей с алкогольной зависимостью очень велик. Поэтому было решено увеличить число мест, причём для стариков не только с алкогольной, но и с медикаментозной зависимостью, а также для наркоманов, которые проходят метадоновую терапию, говорится в статье. Действительно, пока в Германии домов престарелых, опекающих пожилых алкоголиков, очень мало: есть ещё два — во Фрайбурге и Регенсбурге, которые также финансирует благотворительная организация «Каритас». Учитывая тот факт, что процесс старения и изнашивания организма у алкоголиков происходит быстрее, чем у их непьющих сверстников, они часто попадают в дома престарелых в более раннем возрасте, примерно в 70 лет. «Бросать на произвол судьбы и оставлять без присмотра людей только потому, что они алкоголики, нельзя. У них тоже должно быть право на достойную старость», — заключает Тино Габерле в интервью Deutsche Welle.