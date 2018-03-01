RTBF: лидер европейских либералов и демократов призвал к созданию новых отношений с Россией Лидер партии «Альянс либералов и демократов за Европу» Ги Верхофстадт заявил, что Евросоюз должен «создать новые отношения сотрудничества» с Россией с целью защиты интересов блока, а также «убедить Россию в том, что она должна играть более ответственную роль на международной сцене», сообщает RTBF. По мнению партии, стратегия ЕС в отношении России должна затрагивать гражданскую, экономическую, политическую области, а также сферу безопасности. 1 марта 2018 RTBF

RTBF: пьющей Бельгии стоит поучиться у России трезвости Согласно статистике, на сегодня бельгийцы пьют больше, чем россияне. И пока власти призвали сограждан провести месяц без алкоголя, обозреватель канала RTBF Фабрис Грофиле предлагает взглянуть на достаточно успешный российский опыт. Ведь этой стране удалось доказать, что бороться с чрезмерным употреблением алкоголя возможно, отмечается в материале. 3 февраля 2018 RTBF

RTBF: в Бельгии собирают деньги на бронзового Петра I В бельгийской провинции Льеж 21 июня пройдут праздничные мероприятия в честь 300-летия с момента посещения Петром I этих мест в 1717 году. В ходе торжеств будет установлена бронзовая статуя российского царя, сообщает RTBF. Однако фонду «Пётр Великий», который организует праздник совместно с правительством провинции Льеж, необходимо собрать €5 тыс., а это не такая уж и простая задача в период напряжённых отношений между Россией и Европой. 11 мая 2017 RTBF

RTBF: бельгийские журналисты «уловили дух» СССР шестидесятых Бельгийский канал RTBF анонсировал показ многосерийного документального фильма «Советские люди», снятого журналистами канала в 60-е годы. Как отмечается в репортаже о фильме, съёмочной группе канала несмотря на определённые ограничения, наложенные на нее советскими властями, удалось показать советский быт достаточно точно и без лишних стереотипов. Вместе с тем, съёмки фильма не обошлись и без небольшой шпионской интриги. 4 января 2017 RTBF

Бельгийский футболист: В России безопаснее, чем в Париже В интервью RTBF бельгийский футболист Джанни Бруно, временно выступающий за самарский клуб «Крылья Советов», лестно отозвался об уровне российского футбола. Он выразил уверенность в том, что во время предстоящего чемпионата мира россияне сумеют обеспечить высокий уровень безопасности, поскольку даже сейчас, по его признанию, в России он чувствует себя в большей безопасности, чем в Париже. 1 ноября 2016 RTBF

RTBF: Бельгия ждет от России извинений за ложные обвинения в ударе под Алеппо Бельгия внимательно изучила доказательства, которые предоставила Россия, обвинившая ее в бомбежке мирных жителей под Алеппо, сообщает RTBF. По словам бельгийских властей, переданные Москвой опознавательные коды не соответствуют бельгийским F-16, а вместо радиолокационных изображений она нарисовала анимацию в PowerPoint. В связи с этим Брюссель ожидает от российской стороны извинений. 23 октября 2016 RTBF

RTBF: Сердце черногорцев разрывается между Москвой и Брюсселем Результаты парламентских выборов в Черногории представляют важность как для Москвы, так и для Брюсселя, ведь они покажут, кому благоволит черногорское сердце, сообщает RTBF. Несмотря на то что эта маленькая страна считалась традиционным союзником России, после обретения независимости в 2006 году она определенно повернулась в сторону Европы и даже вступила в НАТО, что было крайне негативно встречено Кремлем и черногорскими оппозиционными партиями, которые обещают остановить этот процесс в случае победы. 17 октября 2016 RTBF

Бельгийский велогонщик: Против России ведут «войну» Нападки на российских спортсменов, в адрес которых звучат обвинения в употреблении допинга, являются частью «войны против России», заявил в интервью RTBF бельгийский велогонщик Филипп Жильбер. По мнению Жильбера, против России «объединился весь мир». 2 августа 2016 RTBF

RTBF: Россия сделала шаг в сторону безопасных полетов над Балтикой Во время визита в Финляндию Владимир Путин согласился с необходимостью запретить полеты военных самолетов над Балтийским морем с выключенными транспондерами, сообщает RTBF. В связи с этим глава минобороны РФ Сергей Шойгу приказал разработать систему мер доверия, повышающих безопасность полетов военной авиации в этом регионе, ожидая, что НАТО предпримет аналогичные шаги. 3 июля 2016 RTBF

RTBF: Французы идут воевать за дело Путина Два гражданина Франции, медсестра и бывший военный, решили присоединиться к ополченцам на востоке Украины. Они разочаровались в проамериканской политике своей страны и восхищаются Владимиром Путиным, видя в нем истинного защитника интересов Европы, сообщает Radio Télévision Belge Francophone. 16 февраля 2015 RTBF