RTBF: лидер европейских либералов и демократов призвал к созданию новых отношений с Россией

Лидер партии «Альянс либералов и демократов за Европу» Ги Верхофстадт заявил, что Евросоюз должен «создать новые отношения сотрудничества» с Россией с целью защиты интересов блока, а также «убедить Россию в том, что она должна играть более ответственную роль на международной сцене», сообщает RTBF. По мнению партии, стратегия ЕС в отношении России должна затрагивать гражданскую, экономическую, политическую области, а также сферу безопасности.

«Евросоюз должен создать новые отношения сотрудничества с Россией с целью защиты интересов блока, а также убедить Россию в том, что она должна играть более ответственную роль на международной сцене», — заявил лидер Альянса либералов и демократов за Европу Ги Верхофстадт в среду во время семинара, на котором также выступал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Как пишет бельгийское издание RTBF, Верхофстадт отметил, что Европе «нужно что-то большее», чем единство в отношении санкций против России, которые были введены после присоединения Россией Крыма в 2014 году. «Отношения с Россией полностью заморожены. Тем не менее мы надеемся, что ЕС возьмёт на себя задачу по убеждению России в том, что ей нужно играть другую роль на международной сцене», — подчеркнул бельгийский политик.

По мнению Альянса либералов и демократов за Европу, стратегия ЕС в отношении России должна «опираться на четыре параллельных столпа». Первый столп — «гражданский» — подразумевает укрепление европейской поддержки граждан России, в частности предоставление виз в одностороннем порядке. «Экономический» столп — это сотрудничество, целью которого является создание зоны свободной торговли. Что касается области безопасности, то ЕС должен быть «строг» в отношении основных принципов ОБСЕ и международного права, в том числе территориальной целостности всех европейских государств и прав человека. Согласно четвёртому столпу — «политическому» — Конвенция о защите прав человека и основных свобод должна стать «общей юридической базой» между Россией и Евросоюзом.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который выступал на семинаре, приветствовал документ, назвав его «основательным и важным». Навальный подчеркнул важность претворения в жизнь решений европейских судов в России, ссылаясь на свои неоднократные задержания и невозможность участвовать в президентских выборах из-за обвинительного приговора, который, по его мнению, был вынесен по указу Кремля, сообщает RTBF.