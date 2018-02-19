Столтенберг: Россия провоцирует новую ядерную гонку в Европе

Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, разрабатывая новое вооружение, заявил в интервью Bild генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Все партнёры по НАТО встревожены», добавил он и предупредил об угрозе новой ядерной гонки в Европе.

«Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе», — заявил в интервью Bild генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Как один из подписантов договора РСМД США установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности, — пояснил он. — Все партнёры по НАТО встревожены! Я призываю Россию соблюдать договор РСМД и сделать свои оборонные проекты, а также военные учения прозрачными».

Данное соглашение — это «краеугольный камень европейской архитектуры безопасности», напомнил Столтенберг: «Оно запрещает размещение ракет средней дальности на территории Европы. Это было решающим фактором для поддержания мира в Центральной Европе в течение десятилетий. Никто не заинтересован в новой гонке вооружений. В том числе Россия».

Генеральный секретарь трансатлантического альянса также прокомментировал планы Европы по реализации программы «Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны» (PESCO). Столтенберг приветствовал эту инициативу, но подчеркнул, что эта структура не сможет заменить НАТО.