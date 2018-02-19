Столтенберг: Россия провоцирует новую ядерную гонку в Европе

03:57
СМИ: Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии в Ленинградской области
Один человек погиб и трое получили травмы в результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области.
03:37
Кадыров заявил о готовности помочь ДНР после убийства Захарченко
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оказать помощь самопровозглашённой Донецкой народной республике в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.
03:18
Трамп примет эмира Кувейта в Вашингтоне 5 сентября
Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме эмира Кувейта Сабах аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха 5 сентября.
02:58
В Белом доме сообщили, что Пенс будет представлять США на саммитах АСЕАН и АТЭС
В Белом доме заявили, что представлять американскую сторону на саммите АСЕАН в Сингапуре и форуме АТЭС в Папуа — Новой Гвинее будет вице-президент США Майк Пенс.
02:44
В США полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь»
Полицейские американского города Южная Пасадена застрелили актрису сериала «Скорая помощь» Ванессу Маркес.
02:31
Число погибших в результате аварии в Нью-Мексико выросло до восьми
По меньшей мере восемь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в американском штате Нью-Мексико.
02:16
В Палестине прокомментировали отказ США от финансирования БАПОР
Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат прокомментировал решение США о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
01:59
Хачанов уступил Надалю в четвёртом круге US Open
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего круга US Open.
01:57
Посол России в США прокомментировал гибель Захарченко
Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал гибель в Донецке главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
01:39
В Воронежской области завели дело из-за гибели подростка в песчаном карьере
В Воронежской области завели уголовное дело из-за гибели подростка в песчаном карьере.
01:21
В Нидерландах суд оштрафовал местного жителя за призывы убить Санта-Клауса
В Нидерландах судья приговорил местного жителя к штрафу в размере €300 за призывы убить Санта-Клауса.
01:00
В Госдепе официально заявили о прекращении выделения ООН денег для оказания помощи Палестине
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что американская сторона приняла решение прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
00:51
Глава ЛНР заявил, что Захарченко убили во время траурных мероприятий в память о Кобзоне
Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко был убит во время траурных мероприятий в память о скончавшемся артисте Иосифе Кобзоне.
00:37
Эксперт оценил ситуацию в Азовском море
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в Азовском море.
00:35
В Дзержинске объявлен трёхдневный траур по погибшим при взрыве на заводе
В Дзержинске объявили трёхдневный траур по погибшим в результате взрыва на заводе имени Свердлова, все праздничные мероприятия отменены, заявили в пресс-службе городской администрации.
00:32
Оборот цветочной торговли 1 сентября может составить около 5,5 млн рублей в Подмосковье
Оборот цветочной торговли в День знаний, 1 сентября, может составить около 5,5 млн рублей в Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное министерство потребительского рынка и услуг.
00:30
В Оренбургской области завершили расследование дела против троих подростков
В Оренбургской области региональное СУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении трёх подростков из Медногорска, передаёт RIA56.
00:27
В Калининградской области изъяли 620 килограммов незаконно ввезённого сыра
В Калининградской области изъяли очередную партию польского сыра, незаконно ввезённого на территорию России, сообщает «Янтарный край».
00:23
На станциях московского метро начали размещать виртуальные книжные полки
На станциях Московского метрополитена начали размещать виртуальные книжные полки, передаёт портал мэра и правительства.
00:21
На выставке в Подмосковье покажут картины из Третьяковской галереи и Русского музея
На выставке в Московской области покажут картины из Третьяковской галереи, Русского музея и Переяславль-Залесского музея-заповедника, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства.
00:21
СМИ опубликовали фотографию нового iPhone
Издание 9to5Mac опубликовало снимок нового iPhone от компании Apple, который продемонстрируют 12 сентября.
00:06
Российский фигурист Савосин занял третье место на этапе юниорского Гран-при в Линце
Россиянин Роман Савосин стал третьим на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в австрийском Линце.
00:04
Число пострадавших в столкновениях в секторе Газа палестинцев увеличилось до 240
В столкновениях с израильскими военными в секторе Газа ранены по меньшей мере 240 палестинцев. Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.
23:57
Митрополит Иларион рассказал о встрече Московского и Константинопольского патриархов
Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что беседа Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Патриарха Константинопольского Варфоломея важна для укрепления отношений между двумя церквями.
23:55
В Тверской области обезвредили ещё 19 снарядов времён Великой Отечественной войны
В Тверской области продолжаются работы по обнаружению снарядов времён Великой Отечественной войны. В мероприятиях участвуют 20 специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», передаёт kp.ru.
23:55
«Леванте» арендовал футболиста «Реала»
Мадридский «Реал» отдал нападающего Борху Майораля в аренду в футбольный клуб «Леванте».
23:53
Эксперт прокомментировал усиление воздушной разведки у границ России
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал усиление воздушной разведки у границ России.
23:52
В Хабаровском крае заявили о сокращении контрафактной алкогольной продукции
В Хабаровском крае сообщили о сокращении контрафактной алкогольной продукции, передаёт kp.ru.
23:50
Эксперт оценил ситуацию с выдачей американских виз россиянам
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с выдачей американских виз россиянам.
23:48
Владимир Соловьёв назвал Александра Захарченко воином
Ведущий Владимир Соловьёв в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о смерти лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
23:48
Эксперт оценил намерение Турции получить российские С-400 как можно скорее
Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара рассчитывает в короткие сроки получить российские зенитные ракетные системы С-400.
23:47
Кузнецова проведёт урок доброты в одной из школ Новгородской области
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова проведёт урок доброты в одной из школ Новгородской области, сообщают «Невские новости».
23:46
Олимпиада мегаполисов пройдёт в Москве в сентябре
Олимпиада мегаполисов пройдёт в Москве в рамках форума «Город образования», сообщает m24.
23:45
В Ненецком автономном округе пройдёт акция «Свеча» в память о жертвах терактов
Акция «Свеча» пройдёт в Ненецком автономном округе 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщают «Невские новости».
23:43
Моргунов стал победителем финального этапа Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
Российский легкоатлет Тимур Моргунов выиграл в прыжках с шестом на финальном этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.
23:39
Трамп 11 ноября посетит Париж
Американский лидер Дональд Трамп 11 ноября посетит Париж по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.
23:33
«Милан» вырвал победу в матче третьего тура Серии А с «Ромой»
Футбольный клуб «Милан» обыграл «Рому» в матче третьего тура итальянской Серии А.
23:26
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Ганновером» во втором туре Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» в гостях не смогла одолеть «Ганновер-96» в матче второго тура немецкой Бундеслиги.
23:17
Врио главы ДНР заявил о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко
Задержаны несколько подозреваемых в организации взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко.
23:10
ЦСКА объявил о переходе Облякова
Московский футбольный клуб ЦСКА приобрёл полузащитника «Уфы» Ивана Облякова.
23:09
Число пострадавших при взрыве в центре Донецка возросло до 11
В результате взрыва в центре Донецка, который произошёл в пятницу, 31 августа, пострадали 11 человек. Об этом заявил врио главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников.
23:04
Шубенков стал победителем финального этапа Бриллиантовой лиги
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл финальный этап Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами.
23:02
В Ростовской области перезахоронили останки 27 погибших во время Великой Отечественной войны
В Ростовской области перезахоронили останки 27 бойцов Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
22:59
Глава ЛНР прокомментировал гибель Захарченко
Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко.
22:49
Футболист Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Вердер»
Турецкий полузащитник Нури Шахин перешёл из дортмундской «Боруссии» в бременский «Вердер».
22:47
Транспортная прокуратура проверит информацию о столкновении судов на Москве-реке
Московская транспортная прокуратура проверит информацию о столкновении прогулочных судов на Москве-реке. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
22:35
Российский художник получил премию Ханса Кристиана Андерсена
Российский художник-иллюстратор Игорь Олейников получил премию в области детской литературы имени Ханса Кристиана Андерсена.
22:35
Задолженность по алиментам в Татарстане снизилась на 16 млн рублей в августе
Задолженность по алиментам в Татарстане сократилась на 16 млн рублей в августе, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу управления ФССП России по региону.
22:34
СМИ: Футболисту «Барселоны» Пике грозит шесть месяцев лишения свободы
Защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике может получить шесть месяцев тюрьмы за вождение автомобиля с просроченными водительскими правами.
22:32
В Курганской области возбудили дело после смерти рабочего при взрыве в пункте приёма металлов
В Курганской области возбудили уголовное дело после смерти рабочего в пункте приёма металла одного из местных предприятий, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.