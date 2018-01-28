Генсек НАТО: для противодействия пропаганде нам нужна свободная и независимая пресса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Испании, дал интервью газете El País, в котором заявил, что в ходе его встречи с представителями испанских властей, среди прочего, затрагивался и вопрос о «российском вмешательстве в каталонский кризис».

«Мы говорили об этом. Нам поступали сообщения о заинтересованности России в том, чтобы вмешаться во внутренние дела разных стран. То же самое было и в случае с Каталонией. Любое вмешательство извне неприемлемо. В последнее время наблюдался серьёзный рост попыток вмешаться», — заявил Столтенберг.

При этом генсек Североатлантического альянса отметил, что установить, кто стоит за кампаниями по дезинформации, всегда сложно.

«Даже если удаётся установить географический источник, всё равно непросто сказать, о какой структуре идёт речь: стоит ли за этим государство или нет. Поэтому мы всегда осторожны. Между тем от различных наших союзников поступало множество сообщений, в которых говорилось о том, что за этим стоит не просто Россия и российская территория, но и российское правительство. И мы очень серьёзно относимся к данным сообщениям», — отметил Столтенберг.

На вопрос о том, как можно противостоять распространению фейковых новостей, генсек НАТО ответил, что странам — членам альянса нужно «содействовать правде».

«Мы должны быть внимательными и усиливать нашу способность дать ответ, но, по-моему, отвечать на пропаганду пропагандой — это отнюдь не лучший вариант. Лучше всего — сообщать правду. Нам нужна свободная и независимая пресса, журналисты, которые задавали бы неудобные вопросы», — отметил Столтенберг.