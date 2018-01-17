HBL: Столтенберг уверен, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии не будет провокацией против России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «глубоко не согласен» с утверждением о том, что вступление в блок Швеции или Финляндии будет провокацией, направленной против России, пишет Hufvudstadsbladet. Как отмечает издание, глава блока подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны сами решить, каким образом они хотят заниматься обеспечением национальной безопасности.

Маленькие соседи крупных держав должны сами выбирать, каким образом заниматься обеспечением национальной безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, он «глубоко не согласен» с утверждением, что вступление какой-либо страны, например Швеции или Финляндии, в блок будет провокацией, направленной против России, пишет Hufvudstadsbladet.

«Разумеется, это не так. Это суверенное демократическое решение суверенных демократических стран», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса, выступая на ежегодной конференции по вопросам обороны и политики безопасности в шведском городе Селен.

Йенс Столтенберг также считает, что Швеция и Финляндия могут сами решить, подавать им заявки на вступление в альянс вместе или поодиночке.

«Швеция и Финляндия примечательны тем, что они уже в высокой степени интегрированы (в НАТО. — ИноТВ). Они уже прошли длинный путь в том, что касается соответствия стандартам блока, а также доказали, что могут действовать совместно с силами альянса», — заметил Столтенберг, добавив, что, по его мнению, эти страны куда ближе других к вступлению в организацию.

Очевидно, считает Hufvudstadsbladet, генсек НАТО очень осторожно подбирает слова, которые потенциально могут использоваться в качестве козыря в спорах о целесообразности вступления Швеции и Финляндии в альянс. Тем не менее Столтенберг подчеркнул, что в случае военного нападения НАТО обязано прийти на помощь только членам организации.

В свою очередь Финляндия опасается, что Швеция примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО неожиданно, как это уже было в 1990 году, когда Стокгольм неожиданно для Хельсинки решил податься в европейское сообщество.

Именно этой теме и посвятил большую часть своего выступления глава оппозиционной Умеренной коалиционной партии Швеции Ульф Кристерссон, который отметил, что подача заявки должна происходить в духе максимальной прозрачности.

Альянс за Швецию, где первую скрипку играет как раз Умеренная коалиционная партия, выступает за присоединение Швеции к НАТО. Поэтому следующие парламентские выборы, которые состоятся через девять месяцев, вполне могут изменить политический курс Швеции, в случае если Альянс выйдет из оппозиции.

«Я абсолютно убеждён, что в течение десяти лет Швеция войдёт в НАТО», — заявил Кристерссон.

Однако хотя Кристерссон и отметил, что не собирается ошеломлять Финляндию вступлением в НАТО, по его словам, Стокгольм вполне может подать заявку на вступление и без Хельсинки.

«Лично я предпочёл бы, чтобы мы всё время шли рука об руку. Так было бы лучше всего, но формально, разумеется, и Швеция, и Финляндия принимают собственные решения», — заявил он Hufvudstadsbladet.