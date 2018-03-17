Yle: бутилированную воду люди пьют вместе с микропластиком Вместе с бутилированной водой в организмы сотен миллионов человек ежедневно попадает множество микрочастиц пластика. Как пишет Yle, в ходе исследования было выяснено, что микрочастицы пластмассы были обнаружены в бутылках каждого из 11 исследованных популярных международных производителей воды. 17 марта 2018 Yle

Yle: чемпионат мира по футболу в России добавит хлопот финским пограничникам Этим летом у погранохраны Финляндии прибавится работы, сообщает Yle. А всё из-за мирового первенства по футболу в России. «Футбольные туристы делают спортивное мероприятие успешным, но они также увеличивают поток через границу», — заявила глава финского МВД Паула Рисикко. 3 февраля 2018 Yle

Kainuun Sanomat: безопасность Финляндии по-прежнему зависит от хороших отношений с Путиным За последнее десятилетие значимость России, которая является важным фактором для Финляндии, в политике безопасности и внешней политике только возросла. Поэтому, как пишет издание Kainuun Sanomat, очень хорошо, что вновь избранный президент Финляндии Саули Ниинистё уже смог установить хорошие отношения со своим коллегой Владимиром Путиным. 1 февраля 2018 Kainuun Sanomat

Yle: финны переизбрали президента за умение ладить с Россией Нынешний президент Финляндии Саули Ниинистё переизбран на второй срок уже после первого тура голосования, поскольку он смог набрать более 60% голосов избирателей, сообщает Yle. Как указывает издание, решающую роль в его победе сыграл его имидж надёжного человека, способного управлять отношениями с Россией. 29 января 2018 Yle

Yle: юбилей Высоцкого в Хельсинки отметили концертом на шести языках В честь 80-летия Владимира Высоцкого в Хельсинки прошёл концерт, на котором песни советского барда прозвучали на шести языках, в том числе даже на иврите, сообщает Yle. Как отмечает радиокомпания, очень многим финнам близка по духу лирика и минорная мелодика певца. 27 января 2018 Yle

HBL: генсек Центра спортивной этики Финляндии назвал отстранение россиян «идиотизмом» Решение МОК вычеркнуть имена более сотни россиян из списка участников Олимпийских игр в Пхёнчхане вызвало недоумение в спортивной среде, поскольку никто из них ранее не был уличён в применении допинга. Тот факт, что все эти спортсмены уже выступали этой зимой на соревнованиях, ещё сильнее всё усложняет, пишет Hufvudstadsbladet. Генсек Центра спортивной этики Финляндии заявил в интервью, что это «идиотизм», и призвал МОК разъяснить критерии для всех. 24 января 2018 Hufvudstadsbladet

Yle: новые российские режиссёры бросают вызов Голливуду Легендарная советская киностудия «Мосфильм» продолжает работать, однако российским режиссёрам приходится приспосабливаться к новым условиям, пишет Yle. Но «традиции советского кино» по-прежнему живы. И сейчас российские кинопроизводители, которые взяли на вооружение и новейшие технологии, вновь бросают вызов американским конкурентам, отмечается в статье. 18 января 2018 Yle

HBL: Столтенберг уверен, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии не будет провокацией против России Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «глубоко не согласен» с утверждением о том, что вступление в блок Швеции или Финляндии будет провокацией, направленной против России, пишет Hufvudstadsbladet. Как отмечает издание, глава блока подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны сами решить, каким образом они хотят заниматься обеспечением национальной безопасности. 17 января 2018 Hufvudstadsbladet

Кандидат в президенты Финляндии: Россия — «непредсказуемый» сосед, поэтому финнам пора в НАТО Хотя кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс и не считает, что Россия вынашивает агрессивные планы в отношении его страны или государств Прибалтики, «непредсказуемость» восточного соседа, по его мнению, нельзя не учитывать, пишет Hufvudstadsbladet. Поэтому, по словам политика, для того чтобы обеспечить свою безопасность, Финляндии необходимо вступить в НАТО. 4 января 2018 Hufvudstadsbladet

Yle: рождественский стол «старых русских» в Финляндии постепенно уходит в прошлое Рождественский стол русских в Финляндии всегда заметно отличался от традиционного финского, однако с течением времени различия стали исчезать. Как передаёт Yle, сегодня многие блюда можно приобрести в магазине, поэтому говяжий язык с хреном, маринованные грибы и винегрет постепенно уходят в прошлое. 25 декабря 2017 Yle