Helsingin Sanomat: в Финляндии демонтируют последний большой памятник Ленину

С улиц финского города Котка уберут последний в стране большой памятник Ленину, который неоднократно становился объектом вандализма. Как пишет Helsingin Sanomat, летом городской совет Котки решил, что памятник будет перемещён в запасники областного музея.

С улиц финского города Котка уберут последний большой памятник Ленину в стране. Как пишет Helsingin Sanomat, летом городской совет Котки решил, что памятник будет перемещён в запасники областного музея.

Дальнейшая судьба памятника вызывала споры уже много лет, бюст Ленина неоднократно становился объектом вандализма. Споры обострились весной, когда Россия начала спецоперацию на Украине.

Этот памятник был подарком Котке от города-побратима Таллина в 1979 году, когда тот ещё входил в состав СССР.

Бюст Ленина, созданный эстонским скульптором Матти Вариком, находится в центре Котки на острове Коткансаари. Памятник был установлен рядом со зданиями, в которых Ленин останавливался в 1907 году, когда посещал Котку. Кроме этого, Ленин ходил по соседней улице в народный дом, в котором состоялась тайная третья конференция РСДРП с его участием.

Памятник и раньше вызывал споры, а также становился объектом вандализма. В 1987 году голову и руку Ленина покрасили баллончиком в ярко-красный цвет. В своё время вандализм даже негативно отразился на внешней политике Финляндии. Министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен был вынужден приносить извинения послу СССР в Финляндии Владимиру Соболеву в связи с актом вандализма в отношении памятника Ленину в Котке.

Как напоминает издание, ранее весной бюст Ленина демонтировали в финском Турку, поскольку он «неоднократно вызывал споры в обществе и СМИ в связи с военными действиями России на Украине». А в Хельсинки, в свою очередь, был демонтирован памятник «Мир во всём мире», который был подарен городу Москвой и открыт в январе 1990 года.