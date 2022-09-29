ERR: в Эстонии оказалось больше советских памятников, чем ожидалось

Руководитель созданной при Государственной канцелярии Эстонии рабочей подгруппы по оценке памятников Аско Кивинук рассказал, что в стране обнаружилось больше советских монументов, чем ожидалось. Как передаёт ERR, вместо первоначальных 130 выявлено уже 265 советских памятников, и это число может в итоге превысить 300.

Вместо первоначальных 130 в Эстонии выявлено уже 265 советских памятников, и это число может в итоге превысить 300. Как передаёт ERR, об этом рассказал руководитель созданной при Государственной канцелярии рабочей подгруппы по оценке памятников Аско Кивинук.

«Сначала мы знали примерно о 130 советских памятниках, и все они в основном были военными захоронениями. По состоянию на вчерашний день мы нанесли на карту 265 советских памятников, среди которых есть воинские захоронения, воинские памятники и всевозможные памятные камни. И они повсюду в Эстонии. Я думаю, что это число, вероятно, превысит 300», — отметил Кивинук.

«С другой стороны, мы уже оценили 231 из них на предмет пригодности в публичном пространстве. На сегодняшний день насчитывается около 50 таких памятников, которые сочли нейтральными и искусствоведы, и историки, на которых нет прямой символики советской власти. По сути, они подходят для надгробий. Вопрос только в том, находятся ли они в подходящем месте, и этим параллельно занимается комиссия по воинским захоронениям, которая оценивает эту пригодность», — добавил чиновник.

«Мы оцениваем всю сопутствующую информацию и даём относительно адекватную позицию»,— заявил Кивинук.