ERR: в Эстонии оказалось больше советских памятников, чем ожидалось

01:20
В МАГАТЭ допустили, что животные стали причиной трёх взрывов около Запорожской АЭС
Причиной трёх взрывов наземных мин, прозвучавших около Запорожской АЭС, могли стать животные, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
01:05
Глава Дагестана Меликов заявил, что беспорядки в республике провоцируют спецслужбы Украины
Несанкционированные акции в Махачкале, прошедшие накануне, спровоцировали спецслужбы Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
01:00
Адиев: каждый раз, когда в «Ахмате» убирают тренера, всплывает моя фамилия
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, почему отказался возглавить «Ахмат» после отставки Андрея Талалаева.
01:00
Zeit: немецкая разведка передаёт данные украинским властям с задержкой в несколько дней
Федеральная разведывательная служба Германии передаёт украинским властям данные, касающиеся передвижения российских войск на территории Украины, но с задержкой в несколько дней. Об этом пишет газета Zeit со ссылкой на неназванные источники.
00:56
В Минспорте рассказали о поддержке спортсменов со стороны правительства
Заместитель министра спорта Алексей Морозов рассказал о поддержке спортсменов со стороны правительства России.
00:52
Администрация Новой Каховки сообщила о восьми взрывах в городе
Администрация Новой Каховки (Херсонская область) сообщила, что в городе прозвучало восемь мощных взрывов в результате ракетного удара ВСУ.
00:49
Радионова — о Косторной: внутри бунтарка, но в то же время есть в ней что-то очень нежное
Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова рассказала о работе с фигуристкой Алёной Косторной.
00:46
Guardian: островные государства Тихого океана не готовы сотрудничать с США
Предложение Соединённых Штатов о сотрудничестве вызвали настороженную реакцию у островных государств Тихого океана, пишет газета The Guardian.
00:42
Захарян: после удаления у «Оренбурга» расслабились и подумали, что уже выиграли
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о поражении команды в матче третьего тура групповой стадии Кубка России по футболу.
00:38
Профсоюз футболистов готов оказывать помощь игрокам по вопросу мобилизации
Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов высказался по ситуации с частичной мобилизацией.
00:34
Международная федерация джиу-джитсу разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе
Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) приняла решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.
00:31
ТАСС: в Херсоне прозвучало не менее пяти взрывов
В Херсоне прозвучало не менее пяти мощных взрывов, по предварительным данным, работает система ПВО. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
00:27
CBS: в результате стрельбы в школе в американском Окленде пострадали пять человек
В результате стрельбы в школе в американском Окленде (Калифорния) пострадали от трёх до пяти человек, сообщила корреспондент телеканала CBS Кэти Нильсен.
00:22
Нагорный назвал Спартакиаду самым сложным российским турниром в своей карьере
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился эмоциями от выступления на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.
00:20
В Госдепе США результаты референдумов назвали «полностью сфабрикованными»
Соединённые Штаты считают результаты референдумов по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России «полностью сфабрикованными» и планируют ввести новые антироссийские санкции в ближайшее время.
00:17
Президент «Оренбурга»: победа над «Динамо» в Кубке России добавит уверенности команде
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.
00:12
Evening Standard: два самолёта столкнулись в британском аэропорту Хитроу
В аэропорту Лондона Хитроу столкнулись два самолёта. Об этом сообщила газета Evening Standard со ссылкой на представителя аэропорта.
00:05
Эрдоган заявил, что ядерная война приведёт к мировой катастрофе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что ядерная война приведёт мир к катастрофе.
00:04
Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что ещё не готов играть после травмы
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о ходе восстановления после травмы.
00:00
Эрдоган заявил об обсуждении с Россией строительства АЭС в Синопе
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обсуждении с Россией строительства атомной электростанции на берегу Чёрного моря, в Синопе.
23:51
США обсудили с союзниками наращивание производства оружия для поставок Украине
Контактная группа США и союзников по военной помощи Украине обсудила увеличение производства вооружений.
23:49
Глава Минфина Силуанов не исключил возобновления покупки валюты
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что не исключает, что покупка российской стороной валюты может быть возобновлена в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС.
23:49
Сарвели отреагировал на приговор бывшему директору академии «Чертаново» Ларину
Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.
23:38
Освещавший события в Донбассе экс-военный Боке рассказал детали нападения на него в Стамбуле
Независимый военный журналист и эксперт по баллистике, бывший французский военный Адриан Боке, освещавший события на Украине и в Донбассе, рассказал в беседе с RT подробности нападения на него в Стамбуле. По его мнению, к нападению причастна Служба безопасности Украины.
23:37
Галактионов — о поражении от «Краснодара»: держали в уме игру со «Спартаком»
Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о результате матча третьего тура группового раунда Кубка России по футболу с «Краснодаром».
23:28
Эрдоган: у Турции зимой не будет проблем с поставками газа из России
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции зимой не будет проблем с поставками газа из России.
23:27
Федотов: в ЦСКА была небольшая беседа на тему мобилизации
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о частичной мобилизации в России.
23:19
Politico рассказала о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
Газета Politico рассказала о планах Евросоюза запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России в рамках нового пакета санкций. Издание ссылается на документ Еврокомиссии.
23:18
Эрдоган заявил, что планирует телефонный разговор с Путиным 29 сентября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине по телефону 29 сентября.
23:13
Федотов оценил игру Облякова в матче с «Сочи» и рассказал о его состоянии
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу.
23:04
Точилин — об отменённом пенальти в матче с ЦСКА: у нас разные мнения с судьями
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча третьего тура группового турнира Кубка России с московским ЦСКА.
23:03
Стремоусов: в Москву прибыло руководство ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Руководство Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР прибыло в Москву, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
22:54
Улицы и набережные в центре Москвы временно закроют для движения 30 сентября
Улицы и набережные в центре Москвы временно закроют для движения 30 сентября. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
22:50
Сторожук: «Краснодар» заслуженно обыграл «Пари НН» в матче Кубка России
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о результате матча третьего тура группового раунда Кубка России по футболу.
22:46
Сенатор Грэм заявил, что «применение Россией ядерного оружия» будет атакой на НАТО
Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине, данное действие следует расценивать как атаку на НАТО.
22:42
Федотов похвалил арбитров матча Кубка России ЦСКА — «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу.
22:38
Педриньо — первый футболист за 18 лет, оформивший покер в Кубке России
Столичный «Локомотив» переиграл с крупным счётом подмосковные «Химки» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
22:32
Пентагон: новые поставки РСЗО HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет
Новые поставки американской стороной реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США журналистам.
22:31
Боец UFC Чимаев вызвал на бой Ковингтона
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов Колби Ковингтону из США.
22:21
В Пентагоне заявили о непричастности США к инциденту на «Северных потоках»
США не причастны к произошедшему на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявили в Пентагоне.
22:15
Власти Финляндии 29 сентября примут итоговое решение об ограничениях на въезд россиян
Власти Финляндии 29 сентября примут окончательное решение об ограничениях на въезд россиян в страну. Об этом говорится в сообщении финского правительства, которое приводит ТАСС.
22:14
Тренер «Торпедо» — о незабитом пенальти в матче с «Уралом»: будем разбираться
Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал результат матча третьего тура группового раунда Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
22:09
В Роснедрах назвали объёмы технологически извлекаемых запасов газа и нефти в России
Технологически извлекаемых запасов газа в России по состоянию на 2022 год хватит на 62 года, нефти — на 39 лет, заявил глава Роснедр Евгений Петров.
22:01
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России благодаря голу Чалова
Московский ЦСКА на своём поле переиграл «Сочи» в матче группового турнира Кубка России по футболу.
21:57
NYP: Байден пытался отыскать на конференции погибшую в августе конгрессвумен
Американский президент Джо Байден в ходе конференции в Вашингтоне пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая погибла в августе 2022 года в результате ДТП.
21:53
Два гола в концовке принесли «Краснодару» победу над «Пари НН» в Кубке России
«Краснодар» на своём поле нанёс поражение «Пари НН» в матче группового турнира Кубка России по футболу.
21:49
Минтруд: в 2023 году средний размер страховых пенсий увеличится до 21 864 рублей
Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости с 1 января проиндексируют на 4,8%, их средний размер составит 21 864 рубля, сообщает Минтруд России.
21:40
Родионенко: Куляка могут отстранить от Спартакиады за снятие с личного многоборья
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Ивана Куляка могут отстранить от финала на отдельных снарядах на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.
21:34
В Белом доме подтвердили выделение Киеву новой военной помощи на $1,1 млрд
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.
21:33
В Белом доме разъяснили слова Байдена о «Северном потоке — 2»
Президент США Джо Байден обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в строй, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.