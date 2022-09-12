ERR: в Тарту приступили к переносу памятника и перезахоронению останков советских солдат

В эстонском городе Тарту начались работы по демонтажу памятника советским солдатам и по перезахоронению их останков. Как передаёт ERR, бронзовая скульптура будет перемещена в Тартуский городской музей. На время работ полиция ввела запрет на пребывание в окрестностях монумента.

В парке Раади в эстонском городе Тарту приступили к «переносу могил и останков жертв Второй мировой войны». Как передаёт ERR, работам предшествовала заупокойная молитва, которую провели пробст евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе.

Как отмечает портал, бронзовая скульптура будет перемещена в Тартуский городской музей. Уже завтра археологи Эстонского военного музея приступят к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником. Предполагается, что в парке похоронены около 250 человек, чьи останки будут перезахоронены на кладбище.

На время работ полиция ввела запрет на пребывание в окрестностях памятника. Работы по извлечению останков продлятся до конца недели.