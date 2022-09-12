ERR: в Тарту приступили к переносу памятника и перезахоронению останков советских солдат

17:27
Синоптики предупредили ещё о трёх тайфунах в Приморье в сентябре
Синоптики предупредили о трёх возможных тайфунах в Приморском крае в сентябре.
17:24
Метеоролог Старков спрогнозировал облачную погоду в Москве в ближайшие дни
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
17:23
В Волгограде в 2023 году представят проект «Мост Памяти» к юбилею победы в Сталинградской битве
В Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года представят историко-патриотический проект «Мост Памяти» к юбилею победы в Сталинградской битве.
17:23
New York Post: политика Байдена ведёт США к энергетическому «кошмару»
Политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны, пишет газета New York Post.
17:23
Кварацхелия — о победе над «Ливерпулем»: она ничего не значит перед игрой с «Рейнджерс»
Хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о предстоящем матче группового турнира Лиги чемпионов с «Рейнджерс».
17:22
Диетолог Королёва рассказала, что курение и сладости вредят поджелудочной железе
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва перечислила факторы, негативно влияющие на здоровье поджелудочной железы.
17:20
Профессор Сафонов назвал дирхам ОАЭ альтернативной валютой
Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов рассказал об альтернативных валютах.
17:19
Очередной гуманитарный груз из Нижегородской области прибыл в Донбасс
Очередная партия гуманитарной помощи прибыла в Донбасс из Нижегородской области. Доставлены лекарства, матрасы, тёплые одеяла, ноутбуки.
17:19
Автоэксперт Солдунов посоветовал обрабатывать днище машины для защиты от дорожных реагентов
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, как защитить машину от дорожных реагентов.
17:19
Число камер видеонаблюдения на улицах Петербурга увеличат до 120 тысяч
В рамках проекта «Безопасный город» в Санкт-Петербурге планируют увеличить почти вдвое число камер видеонаблюдения на улицах. Таким образом, их количество достигнет 120 тыс.
17:16
Кадыров сообщил о подготовленном «сюрпризе» для ВСУ от отряда «Ахмат»
Отряд специального назначения «Ахмат» подготовил «интересный сюрприз» для украинских военных, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram.
17:14
Канчельскис: в «Спартаке» творится бардак
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис раскритиковал московский «Спартак».
17:13
Тульская область окажет содействие прибывающим в Белгородскую область беженцам
По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина регион подготовит гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Белгородскую область.
17:13
Аналитик Быков допустил падение курса биткоина до $10 тысяч в краткосрочной перспективе
Старший аналитик компании Esperio Антон Быков выразил мнение, что подорожание биткоина на 15% не повод для чрезмерного оптимизма.
17:12
Адвокат Шевцова назвала необходимые издержки при вступлении в наследство
Адвокат Виктория Шевцова рассказала, нужно ли платить налог при получении наследства.
17:11
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о планах увеличить техническую помощь Украине
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация готова нарастить техническую помощь Украине в скором времени.
17:11
Глава администрации Херсонской области Сальдо записал видеообращение к жителям региона
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, госпитализированный ранее, обратился к жителям региона со словами поддержки.
17:11
В ДНР заявили о гибели мужчины при обстреле украинскими силами Киевского района Донецка
Один мирный житель погиб в результате обстрела боевиками ВСУ Киевского района Донецка.
17:10
Мещеряков — о «Локомотиве»: команда с таким бюджетом, с такой историей не может так играть
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены руководства столичного клуба.
17:09
Сенатор Климов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России
Глава комиссии российского Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что необходимость проведения военной мобилизации в России и введения военного положения в стране отсутствует.
17:04
Рианчо считает невозможным организовать товарищеский матч между Россией и Испанией
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между национальными командами России и Испании.
17:01
Пушилин заявил об активизации украинских войск на Угледарском направлении
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 24» заявил, что в ДНР видят активизацию украинских войск на направлении Угледара.
17:01
Экс-полузащитник «Барселоны» Туран объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Атлетико» Арда Туран принял решение завершить карьеру.
16:57
Аксёнов назвал предательским поведением скандирование проукраинских лозунгов
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал предательством скандирование проукраинских лозунгов на публичных мероприятиях в республике. По его словам, в сети появились видео, снятые на полуострове, на которых участники распевают националистические песни.
16:55
Булыкин назвал причину плохого старта «Локомотива» в РПЛ
Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что неудачный старт сезона московского клуба обусловлен проблемами с тренерским штабом.
16:55
Кобелев считает, что Соболев не смог бы заиграть в основе «Зенита»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не смог бы играть в основе «Зенита».
16:47
Газзаев: некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю, но «Спартак» очень нестабильно играет
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, отправят ли в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
16:41
Пушилин: ситуация вокруг Красного Лимана контролируемая
Украинские военные продолжают попытки перейти к контрнаступательным действиям на направлении Красного Лимана, однако ситуация там контролируется, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
16:40
Полузащитник «Баварии» Мюллер высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в ЛЧ
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
16:38
Юран заявил, что не вернётся в «Химки»
Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что не готов вновь возглавить подмосковный клуб.
16:36
СК возбудил дело из-за попытки мужчины сбросить ребёнка с балкона в Москве
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, угрожавшего скинуть с балкона многоэтажки на востоке Москвы свою малолетнюю дочь.
16:34
Росгвардия сообщила о задержании пособников ВСУ в ряде населённых пунктов в ЛНР
Военнослужащие Росгвардии провели специальные мероприятия в населённых пунктах Луганской Народной Республики, за сутки там задержаны девять пособников украинских военных.
16:31
Тарпищев объяснил, почему «Зенит» лидирует в РПЛ
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
16:27
Григорянц заявил, что КДК РФС возбудил дело в отношении Кордобы за оскорбления судей
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорянц сообщил, что комитет возбудил дело в отношении колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы из-за его высказываний в перерыве матча с ЦСКА.
16:25
Немецкий атташе подтвердил, что учения в Белоруссии не угрожают Западу
Учения белорусской армии не несут угрозы для Запада и Украины, считает военный атташе немецкого посольства в Белоруссии подполковник Андреас Вернер Ляйбнер.
16:23
«РБ Спорт»: клубы РПЛ проголосовали за перенос туров Кубка России
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании проголосовали за перенос туров Кубка России.
16:21
Полиция ведёт розыск участников оргии на пляже в Туапсе
Кубанская полиция разыскивает участников непристойных действий сексуального характера на публичном пляже в Туапсе.
16:14
«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан» в декабре
Агент бывшего форварда «Зенита» Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал о предстоящем матче между иранским и российским клубами.
16:13
Бывший вратарь сборной Бразилии рассказал, что Фернандес очень хочет вернуться в Россию
Бывший вратарь сборной Бразилии Сильвио Луис заявил, что защитник Марио Фернандес хочет вернуться в московский ЦСКА.
16:10
В Москве мужчина угрожал сбросить с балкона ребёнка
Полиция задержала мужчину, угрожавшего сбросить ребёнка с балкона многоэтажного жилого дома в Москве.
16:08
«ВКонтакте» запустила сервис для любителей бега
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Бег». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
16:01
В Тульской области зарегистрировали 330 случаев коронавируса за сутки
В Тульской области зарегистрировали 330 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы пять жителей, выписаны 425.
16:01
Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал, что счастлив находиться в России
Футболист московского ЦСКА Саша Зделар заявил, что счастлив находиться в России.
16:00
В КНР заявили о готовности Китая вместе с Россией защищать интересы двух стран
Глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи в ходе встречи с послом России в Пекине Андреем Денисовым заявил о готовности Китая вместе с Россией защищать интересы двух стран.
15:54
В Кировской области выявили 166 случаев коронавируса за сутки
В Кировской области выявили 166 случаев коронавируса за последние сутки.
15:51
В Башкирии обнаружили наконечники стрел времён Золотой Орды
Наконечники стрел времён Золотой Орды обнаружили археологи в Баймакском районе Башкирии у водопада Гадельша.
15:51
Матч «Арсенал» — ПСВ отложен из-за нехватки полицейских перед похоронами Елизаветы II
Матч группового этапа Лиги Европы между английским «Арсеналом» и нидерландским ПСВ перенесён на другую дату.
15:50
Более 60 человек пострадали в Донецке от мин «Лепесток» с лета
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что более 60 человек, из них двое детей, пострадали с лета в Донецке от мин ПФМ-1 и ПФМ-1С «Лепесток».
15:49
В Оренбургской области зафиксировали 435 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области зафиксировали 435 случаев COVID-19 за последние сутки.
15:48
Врач Лобанова посоветовала желающим отказаться от курения обратиться к психологу
Медицинский психолог Диана Лобанова рассказала, что бросить курить можно с помощью правильной мотивации.