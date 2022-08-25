Ещё минус один советский памятник: в Польше хотят поскорее завершить декоммунизацию

Несколько дней продлятся работы по сносу в польском городе Бжег памятника Солдатам Красной Армии. На его ремонт в 2009 году власти потратили круглую сумму, напоминает польский журналист Виктор Казанецкий. На Interia он отмечает, что, хотя демонтаж проходит в рамках программы декоммунизации, решение о сносе этого монумента пришло от жителей города.
В польском городе Бжег в Опольском воеводстве сносят памятник, посвящённый солдатам Красной армии. Институт национальной памяти и местные властями согласовали соответствующие шаги, пишет на портале Interia польский журналист Виктор Казанецкий.
Пресс-секретарь Института национальной памяти Рафала Лескевич заявил, что демонтаж монумента начался в среду и продлится несколько дней. Работы по сносу полностью финансируются Бюро памяти борьбы и мученичества Института национальной памяти.
Снос стал возможен благодаря решению городского совета и жителей города, которые называли его насмешливо «памятник сантехнику», потому что у его основания были сплетённые трубы, рассказывает автор.
Он напоминает, что в 1873—1945 годах на месте советского монумента стоял памятник Германии, посвящённый участникам франко-прусской войны 1870—1871 годов. Обелиск, посвящённый Советской армии — а в период Польской Народной Республики официально памятник Победы, или памятник Благодарности, — был установлен на пересечении улиц Олавской и Вроцлавской в 1972 году. На памятнике были надписи: «Вестерплатте — Сталинград — Берлин», а также «6 февраля 1945 года — освобождение города Бжег Советской Армией».
Журналист обращает внимание, что в мае 2009 года тогдашние городские власти потратили на ремонт памятника десятки тысяч злотых.
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