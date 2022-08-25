Ещё минус один советский памятник: в Польше хотят поскорее завершить декоммунизацию

Несколько дней продлятся работы по сносу в польском городе Бжег памятника Солдатам Красной Армии. На его ремонт в 2009 году власти потратили круглую сумму, напоминает польский журналист Виктор Казанецкий. На Interia он отмечает, что, хотя демонтаж проходит в рамках программы декоммунизации, решение о сносе этого монумента пришло от жителей города.

В польском городе Бжег в Опольском воеводстве сносят памятник, посвящённый солдатам Красной армии. Институт национальной памяти и местные властями согласовали соответствующие шаги, пишет на портале Interia польский журналист Виктор Казанецкий.



Пресс-секретарь Института национальной памяти Рафала Лескевич заявил, что демонтаж монумента начался в среду и продлится несколько дней. Работы по сносу полностью финансируются Бюро памяти борьбы и мученичества Института национальной памяти.



Снос стал возможен благодаря решению городского совета и жителей города, которые называли его насмешливо «памятник сантехнику», потому что у его основания были сплетённые трубы, рассказывает автор.



Он напоминает, что в 1873—1945 годах на месте советского монумента стоял памятник Германии, посвящённый участникам франко-прусской войны 1870—1871 годов. Обелиск, посвящённый Советской армии — а в период Польской Народной Республики официально памятник Победы, или памятник Благодарности, — был установлен на пересечении улиц Олавской и Вроцлавской в ​​1972 году. На памятнике были надписи: «Вестерплатте — Сталинград — Берлин», а также «6 февраля 1945 года — освобождение города Бжег Советской Армией».



Журналист обращает внимание, что в мае 2009 года тогдашние городские власти потратили на ремонт памятника десятки тысяч злотых.



После начала российской спецоперации на Украине удаление российских символов происходит во многих странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в Эстонии, Литве и Латвии. В Польше также сносят памятники Советской армии. «В подготовленном нами списке около 60 памятников. Мы хотим завершить процесс декоммунизации общественного пространства», — заверил глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий ещё 19 апреля.