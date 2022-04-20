Onet: «один за другим» — Польша сносит монументы советским солдатам

Несмотря на то что закон о декоммунизации датируется 2016 годом, именно спецоперация России на Украине стала толчком для местных властей по всей Польше распрощаться с коммунистическим прошлым, рассказал пресс-секретарь Института национальной памяти Рафал Лескевич. В беседе с Onet он подтвердил, что сегодня демонтировали три памятника, а ещё 60 ждут своей очереди.

В среду в Великопольском и Нижнесилезском воеводстве были демонтированы три памятника и обелиска, посвящённые Красной армии. Ещё примерно 60 похожих объектов по всей Польше стоят в очереди на снос. «Это осуществляется в соответствии с законом о декоммунизации шестилетней давности, но только сейчас, во время спецоперации на Украине, многие органы местного самоуправления прозрели в том плане, что Российская Федерация напрямую ссылается на традиции СССР», — сказал порталу пресс-секретарь Института национальной памяти Рафал Лескевич.

По его словам, ранее удалось переименовать названия многих улиц и площадей, но с памятниками и обелисками дело обстояло совершенно иначе, ведь местные власти не горели желанием убирать их из общественного пространства. Никакие санкции за их бездействие не вводились. Однако вместе с началом специальной операции России на Украине они кардинально изменили своё мнение и осознали свою ошибку. Теперь они активно интересуются процедурой их сноса.

Спустя месяц после начала спецоперации — 23 марта — первым исчезнувшим из общественного пространства стал памятник Советской армии в подваршавской местности Прушкув. Сегодня, 20 апреля, аналогичная учесть постигла ещё три памятных монумента, подчёркивает Onet.

В Седльце состоялся демонтаж памятника, воздвигнутого в 1945 — 1948 годах, предварительно облитого красной краской. Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, присутствующий при сносе, произнёс следующие слова: «В моей стране, в Польше, кладбища — это место вечного покоя и мира также и для тех, кто, возможно, согласно нашему земному счёту этого покоя и мира не заслужил. Несправедливо, однако, по отношению к жертвам, насилию над историей, к исторической правде и достоинству возводить на пьедесталы тех, кто поработил свободные и независимые государства, причинил боль и страдания женщинам и детям и кто сегодня становится примером массовых убийств XXI века». По этой причине в ходе процесса декоммунизации власти обходят стороной кладбища и могилы. Навроцкий призывает тех, кто до сих пор считает солдат Красной армии освободителями, увидеть в них в первую очередь насильников, которые на штыках принесли в Польшу коммунистический строй.

Сегодня был демонтирован и гранитный валун около Мендзы Злотовского района — место почитания бойцов Красной армии, погибших в январе 1945 года в боях за освобождение Злотова. «Прохожие, знайте, что мы отдали свои жизни за Родину», — гласила надпись на постаменте. Третий памятник, с надписью «Вечная слава героям, павшим за честь и независимость советской родины», был демонтирован в Гарнцарско в Нижней Силезии.