TVN24: «говорит одно, а делает другое» — премьера Польши раскритиковали за санкционный «цинизм»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отличается крайней непоследовательностью и цинизмом, ведь он призывает всю Европу ввести жёсткие санкции в отношении России, а сам совершенно ничего не делает в этом вопросе, рассказали TVN24 польские политики. Они обращают внимание на то, что его поведение плохо скажется на позиции Польши в переговорах с ЕС по украинскому кризису.

«Европа не делает всего того, что она должна делать. Сегодняшние санкции слишком мягкие. Мы громко говорим «нет» российской нефти, российскому газу, российскому углю», — такими словами в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к введению более жёстких санкций в отношении России, сообщает TVN24.

Одновременно портал обращает внимание на то, что в среду польский сейм проголосовал против внесения сенатом поправки в закон «О специальных мерах в плане противодействия агрессии против Украины и способствующих обеспечению национальной безопасности». Закон, в частности, предусматривает запрет на ввоз и транзит через Польшу российского и белорусского угля и кокса, а также заморозки средств и экономических ресурсов лиц и организаций, внесённых в специальный санкционный список. Сенат также был намерен ввести запрет на ввоз и транзит СПГ из России и Белоруссии, но сейм не дал своего согласия на такую поправку.

«В этом нет никакой последовательности», — сказал TVN24 зампредседателя партии «Новые левые» Влодзимеж Чажастый. «Я думаю, что в этом плане голос премьер-министра в отношении других стран ЕС сильно ослабел. Ведь премьер-министра всегда можно упрекнуть — и это нужно делать — в двусмысленности и циничности в этом вопросе», — подчеркнул политик. «Сложно требовать от всех, чтобы они запретили закупку нефти, газа и угля и превратили это в свои национальные интересы, одновременно давая своё согласие на покупку газа в России. Это совершенно бессмысленно», — добавил он.

Чажастый называет это «ошибкой». «Во-первых, это ошибка в отношении той политики, которую мы проводили, во-вторых, это маркетинговая ошибка в плане силы посыла польской позиции... Действовать здесь и сейчас всегда хуже, чем действовать исходя из перспективы», — отметил он.

В свою очередь, Марчин Кервиньский от Гражданской коалиции обратил внимание в беседе с TVN24 на то, что единственное, в чём Моравецкий последователен, так это в том, что он «обожает врать». «Он врёт всегда. Он всегда обманывает польского налогоплательщика», — констатировал политик. «Сегодня господин премьер-министр Моравецкий призывает всю Европу к санкциям, а сам совершенно ничего не делает. Он не голосует за поправку о приостановке импорта СПГ, но также ничего не делает для блокады российского угля на польской границе, фур на польской границе, для заморозки активов олигархов», — перечислил он. «Премьер-министр Моравецкий — патологический врун... Он говорит одно, а делает другое. Так происходит во всех сферах жизни. Война тут совершенно ни при чём. Война ничего не изменила в том плане, что Моравецкий только и делает, что обманывает поляков», — сказал он.

TVN24 напоминает, что вице-премьер и министр государственных активов Яцек Сасин заявил, что Польша откажется от импорта энергоресурсов из России, в том числе СПГ, до конца этого года.