TVN24: польские власти обещают полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу года
Представитель канцелярии польского президента Анджей Дера прокомментировал голосование в сейме, состоявшееся в среду, в ходе которого была отброшена поправка о запрете импорта СПГ из России, которую сенат внёс в так называемый санкционный закон. Несмотря на громкие заявления и призывы к введению жёстких санкций, польские власти не решились пойти на этот шаг. «Я это понимаю, и это разъяснили вчера... На настоящий момент cуть состоит не в том, чтобы устраивать гонки в плане поправок, в политическом смысле», — объяснил он в беседе с TVN24.
«К сожалению, мы ещё имеем дело с газом из России, мы не в состоянии в одночасье перекрыть кран, и ни один разумный человек этого делать не будет, так же как... СПГ выступает сегодня одним изй очень важных звеньев в энергетическом плане», — добавил он.
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