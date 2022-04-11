Interia: Варшава изъяла недвижимость посольства России — под центр для украинских беженцев

Польские власти изъяли недвижимость, находящуюся в собственности посольства России в Варшаве. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и посол Украины Андрей Дещица заявили, что здание будет переоборудовано для украинских беженцев, сообщает Interia.

Власти Варшавы с помощью судебного пристава и слесаря ​​смогли изъять у России комплекс советских заброшенных зданий на улице Собеского, 100 в столичном районе Мокотув, который был построен в середине 1970-х годов. Польская Народная Республика передала эту территорию Москве в надежде на получение аналогичного земельного участка в российской столице, однако до такого «спасибо» дело так никогда и не дошло, пишет на портале Interia польский журналист Виктор Казанецкий.

В статье он напоминает, что здания были заброшены в середине 1990-х годов после распада СССР, когда Польша разорвала связи с «надзирателем с востока». И хоть наступили новые времена, территория площадью 6 тыс. кв.м по-прежнему принадлежала российскому посольству, которое в итоге отрезало её от внешнего мира.

Городские власти Варшавы на протяжении долгих лет пытались изъять заброшенные российские здания, а также взыскать задолженность, которая уже в 2016 году составила более 7 млн ​​злотых. Одновременно у властей было в кармане вступившее в силу решение районного суда шестилетней давности, обязывающее Российскую Федерацию вернуть здания на улице Собеского, и сегодня они решили им воспользоваться и при поддержке правительства изъять его. После проведения капитального ремонта здесь скорее всего будут оборудованы квартиры для беженцев с Украины, подчёркивает журналист.

Он рассказывает, что в 9 утра судебный пристав, вице-мэр Варшавы, при поддержке городской стражи и полиции участвовали в изъятии недвижимости, ворота которой прорезал слесарь. Позже на месте появился сам мэр Варшавы Рафал Тшасковский и посол Украины Андрей Дещица. «Я очень хотел, чтобы это здание оказалось в наших руках. Мы хотим вместе с послом Украины подумать, как это место может служить всему украинскому сообществу», — сказал мэр. По его словам, пока неизвестно, придётся ли только отремонтировать комплекс или вовсе снести часть зданий из-за технической непригодности. Уже поступили предложения по оказанию помощи в этом со стороны частных компаний. «Мы надеемся на то, что здесь смогут пребывать беженцы, целый украинский центр», — отметил Тшасковский. «Мы попросим воеводу передать эту недвижимость городу. Мы вместе с правительством решим, как наилучшим образом обустроить это пространство», — добавил он.

Посол Украины Андрей Дещица также взял слово во время «исторического» момента. «Я собирался войти в здание и установить на его крыше украинский флаг, но мы не хотим поступать, как россияне, — с марша… мы не хотим оккупировать постсоветский комплекс, пока он не будет передан на законных основаниях… Мы сделаем это после в соглашении с мэром Варшавы и правительством Польши», — пояснил дипломат. Он также рассказал, что уже подписал меморандум с МИД Польши по вопросу долгосрочной аренды этих зданий.

В свою очередь, присутствовавший на месте представитель посольства России назвал изъятие комплекса нарушением правил дипломатии, он также отказался от возможности сопровождения судебного пристава, указав на то, что никаких ценностей внутри нет, кроме одной, которая будет передана посольству. Польский журналист обращает внимание на то, то в течение последних нескольких недель, когда стало известно о предстоящем изъятии имущества, вплоть до сегодняшнего дня россияне забрали из комплекса всё ценное.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Polsat News напомнил, что в течение первых 20 лет существования независимой Польши никто даже и не думал изымать эту недвижимость, якобы незаконно принадлежащую российской стороне. Он также сказал, что после вынесения судом решений по двум зданиям российская сторона начала предлагать Польше различные виды недвижимости на территории России для новых консульств и нового посольства. «Однако когда мы убедились в том, что российская сторона ведёт эти переговоры не по доброй воле и не хочет их нам передавать, мы решили, что пришло время исполнить решение суда», — резюмировал он.