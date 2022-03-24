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Onet: симметричный ответ Москвы на высылку дипломатов парализует посольство Польши

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Решив выдворить сразу 45 российских дипломатов, Варшава побила своеобразный рекорд в своей истории, хоть и не в мировой, сообщает глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ. На портале Onet он, однако, предупреждает, что, если МИД России выдворит 45 польских дипломатов, работа посольства будет автоматически парализована.
Onet: симметричный ответ Москвы на высылку дипломатов парализует посольство Польши
AP

Выдворение 45 российских дипломатов из Варшавы — это, скорее всего, лишь начало дипломатической войны между Польшей и Россией, пишет на портале Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ. В статье он отмечает, что хотя высылка 45 дипсотрудников и стала рекордом в истории Польши, до мирового рекорда ей ещё далеко. Его в 1971 году установила Великобритания, правительство которой после многолетнего давления британской контрразведки решило выдворить 105 советских дипломатов, а также должностных лиц. В последние годы рекордсменом стала Прага, которая выслала сначала 18, а затем 60 российских дипломатов и сотрудников посольства.

«Дипломатическая война Польши с Россией, скорее всего, закончится аналогично, то есть сокращением числа сотрудников посольства до нескольких дипломатов и фактической заморозкой отношений на совершенно минимальном уровне», — объясняет эксперт.
 
Юращ обращает внимание на то, что Польша осознанно не решилась на высылку самого посла России в Варшаве Сергея Андреева. Дело в том, что, с точки зрения безопасности, сохранение посла крайне важно, а всё остальное не имеет значения, потому что отношения с Россией и так заморожены. «Посол Андреев — один из самых враждебно настроенных послов в Польше за всю историю не только последних 30 лет польско-российских отношений, но и вообще всей истории дипломатических отношений между Польшей и Россией. К нему нельзя иметь претензий на счёт того, что он представляет свою страну, однако то, каким образом он это делает — всегда обостряя отношения, не скрывая при этом свою явную враждебность к Польше, — свидетельствует о том, что его давно уже должны были выбросить из Варшавы», — подчёркивает Юращ. «Однако, как бы парадоксально это ни звучало, именно в наших интересах сейчас сохранить российского посла», — добавляет он. 
 
Эксперт напоминает, что за возможным выдворением российского посла, скорее всего, последовал бы аналогичный шаг с российской стороны в отношении посла Польши в Москве. В такой напряжённой ситуации власти в Варшаве стремятся к тому, чтобы посол в Москве Кшиштоф Краевский, отличающийся хорошими отношениями с польским президентом Анджеем Дудой, всё-таки остался в России. Будучи на месте, он сможет внести свой вклад в предотвращение возможной эскалации.
 
В статье аналитик объясняет, что священным принципом дипломатии выступает принцип взаимности и симметрии, но последнего Москва явно перестала придерживаться, по крайней мере на какое-то время. В качестве примера он приводит апрель 2021 года, когда в качестве ответа на выдворение трёх российских дипломатов Россия выслала пятерых польских. Принимая во внимание большее количество российских диппредставительств в Польше, ответ России оказался совершенно непропорциональным. Проблема, однако, заключается в том, что, если Россия ответит совершенно симметрично в численном плане, выслав сейчас 45 польских дипломатов, она тем самым парализует работу польской дипмиссии в Москве и затем спокойно продолжит свою дипломатическую и, конечно же, разведывательную деятельность в Варшаве, отмечает Юращ. 
 
Он также разъясняет, почему польские власти решились на такой масштабный шаг только сейчас, а не несколько лет назад. Если бы это произошло раньше, Россия прислала бы новых дипломатов, которых польской разведке надо было бы заново изучать и собирать о них информацию. Это было бы просто бессмысленным, а сейчас никто больше не приедет, поэтому это шанс существенно сократить состав российских дипмиссий в Польше. «Как правило, решение о массовой высылке дипломатов принимает та страна, которая ведёт менее активную разведывательную деятельность в другой стране», — рассказывает Юращ. По его мнению, контрразведка в России сейчас начинает напоминать период позднего сталинизма, когда за западными дипломатами следили как скрыто, так и явно, поэтому на практике это означает, что спецслужбы НАТО практически не способны действовать с уровня дипломатических миссий, расположенных в России.
 
«Кроме политического значения, решение польских властей также свидетельствует о том, что были реально взвешены потери от деятельности российских служб в Польше и выгоды от деятельности польских служб в России», — резюмирует на портале Onet глава Центра стратегических анализов. 
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Onet Польша Европа
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