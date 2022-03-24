Onet: симметричный ответ Москвы на высылку дипломатов парализует посольство Польши

Решив выдворить сразу 45 российских дипломатов, Варшава побила своеобразный рекорд в своей истории, хоть и не в мировой, сообщает глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ. На портале Onet он, однако, предупреждает, что, если МИД России выдворит 45 польских дипломатов, работа посольства будет автоматически парализована.

Выдворение 45 российских дипломатов из Варшавы — это, скорее всего, лишь начало дипломатической войны между Польшей и Россией, пишет на портале Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ. В статье он отмечает, что хотя высылка 45 дипсотрудников и стала рекордом в истории Польши, до мирового рекорда ей ещё далеко. Его в 1971 году установила Великобритания, правительство которой после многолетнего давления британской контрразведки решило выдворить 105 советских дипломатов, а также должностных лиц. В последние годы рекордсменом стала Прага, которая выслала сначала 18, а затем 60 российских дипломатов и сотрудников посольства.

«Дипломатическая война Польши с Россией, скорее всего, закончится аналогично, то есть сокращением числа сотрудников посольства до нескольких дипломатов и фактической заморозкой отношений на совершенно минимальном уровне», — объясняет эксперт.

Юращ обращает внимание на то, что Польша осознанно не решилась на высылку самого посла России в Варшаве Сергея Андреева. Дело в том, что, с точки зрения безопасности, сохранение посла крайне важно, а всё остальное не имеет значения, потому что отношения с Россией и так заморожены. «Посол Андреев — один из самых враждебно настроенных послов в Польше за всю историю не только последних 30 лет польско-российских отношений, но и вообще всей истории дипломатических отношений между Польшей и Россией. К нему нельзя иметь претензий на счёт того, что он представляет свою страну, однако то, каким образом он это делает — всегда обостряя отношения, не скрывая при этом свою явную враждебность к Польше, — свидетельствует о том, что его давно уже должны были выбросить из Варшавы», — подчёркивает Юращ. «Однако, как бы парадоксально это ни звучало, именно в наших интересах сейчас сохранить российского посла», — добавляет он.

Эксперт напоминает, что за возможным выдворением российского посла, скорее всего, последовал бы аналогичный шаг с российской стороны в отношении посла Польши в Москве. В такой напряжённой ситуации власти в Варшаве стремятся к тому, чтобы посол в Москве Кшиштоф Краевский, отличающийся хорошими отношениями с польским президентом Анджеем Дудой, всё-таки остался в России. Будучи на месте, он сможет внести свой вклад в предотвращение возможной эскалации.

В статье аналитик объясняет, что священным принципом дипломатии выступает принцип взаимности и симметрии, но последнего Москва явно перестала придерживаться, по крайней мере на какое-то время. В качестве примера он приводит апрель 2021 года, когда в качестве ответа на выдворение трёх российских дипломатов Россия выслала пятерых польских. Принимая во внимание большее количество российских диппредставительств в Польше, ответ России оказался совершенно непропорциональным. Проблема, однако, заключается в том, что, если Россия ответит совершенно симметрично в численном плане, выслав сейчас 45 польских дипломатов, она тем самым парализует работу польской дипмиссии в Москве и затем спокойно продолжит свою дипломатическую и, конечно же, разведывательную деятельность в Варшаве, отмечает Юращ.

Он также разъясняет, почему польские власти решились на такой масштабный шаг только сейчас, а не несколько лет назад. Если бы это произошло раньше, Россия прислала бы новых дипломатов, которых польской разведке надо было бы заново изучать и собирать о них информацию. Это было бы просто бессмысленным, а сейчас никто больше не приедет, поэтому это шанс существенно сократить состав российских дипмиссий в Польше. «Как правило, решение о массовой высылке дипломатов принимает та страна, которая ведёт менее активную разведывательную деятельность в другой стране», — рассказывает Юращ. По его мнению, контрразведка в России сейчас начинает напоминать период позднего сталинизма, когда за западными дипломатами следили как скрыто, так и явно, поэтому на практике это означает, что спецслужбы НАТО практически не способны действовать с уровня дипломатических миссий, расположенных в России.

«Кроме политического значения, решение польских властей также свидетельствует о том, что были реально взвешены потери от деятельности российских служб в Польше и выгоды от деятельности польских служб в России», — резюмирует на портале Onet глава Центра стратегических анализов.