Rzeczpospolita призвала Варшаву умерить пыл антироссийских заявлений

Всё новые призывы Варшавы ужесточить санкции в отношении Москвы больше не встречают одобрения даже в самих США. Польша по сути раскалывает единство, которое Запад с таким трудом обрёл в украинском кризисе, уверен польский журналист Енджей Белецкий. В статье для Rzeczpospolita он предупреждает: поляки как никто другой рискуют столкнуться с серьёзными последствиями возможного противостояния между Россией и НАТО.

«Более активному участию Польши в войне на Украине должны предшествовать дебаты как внутри самой страны, так и с союзниками, потому что последствия для поляков могут быть непредсказуемые», — пишет в Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

В статье он рассказывает, что вскоре состоится визит Джо Байдена в Польшу, которая уже успела совершить пару проколов в своём политическом курсе вокруг конфликта на Украине. Американцы уже явно отказались от идеи миротворческой миссии, которую НАТО должно было проводить в западной части Украины. Стало тихо и после идеи передачи польских истребителей МиГ-29 украинцам через США. Более того, даже Владимир Зеленский перестал призывать Атлантический альянс создать бесполётную зону над Украиной, понимая, что не существует такого согласия внутри НАТО, отмечает он.

«По всем этим пунктам Вашингтон руководствуется одним и тем же: он опасается непосредственного противостояния, но ввиду своего местоположения роли в оказании поддержки украинской обороне и состояния отношений с Кремлём ни одна страна не будет более подвержена его последствиям, чем Польша», — предупреждает автор.

«Однако даже такая реакция американцев не привела к тому, чтобы польские власти отказались от дальнейших показательных заявлений, сделанных без консультации с нашими союзниками», — обращает внимание журналист. В качестве примера он приводит призывы премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к введению эмбарго на импорт российской нефти и запрета на торговлю ЕС с Россией, а также к закрытию портов ЕС для российских судов. «Однако шансы на то, что он получит поддержку этой идеи в ходе саммита в четверг в Брюсселе, небольшие», — полагает он.

Белецкий объясняет, что, хотя стратегия правительства подразумевает формирование образа Польши как величайшего союзника Украины, из которой прибыло уже более 2 млн беженцев, это явно не лучший способ оказать поддержку Киеву. На это он находит две причины: во-первых, сила Запада до сих пор заключалась в единстве, которого Владимир Путин не ожидал. По его мнению, впервые ему не удалось рассорить более благосклонно настроенные к России страны внутри ЕС с теми, кто занимает принципиальную позицию по отношению к Москве. «Тем не менее отказ от очередных польских призывов создаёт впечатление потери этого единства», — поясняет он.

«Кроме того, всё больше указывает на то, что война на Украине будет длиться долго, месяцы, а может, даже годы. Американцы опасаются, что Кремль решится использовать ещё более смертоносное оружие, включая химическое, биологическое и, возможно, ядерное, в случае если конфликт будет развиваться не по его схеме. Именно по этой причине Белый дом предпочитает отложить более жёсткие санкции на потом, вместо того чтобы вводить их сейчас», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.