Niezależna: «экономический блицкриг» Запада не смог нанести России смертельных ран

Запад нанёс России мощнейший удар «в самое сердце» — её финансовый сектор, считает глава Польского фонда развития Павел Борис. Впрочем, этот удар так и не стал для Москвы «смертельным», признаёт он. При этом Европе такой «блицкриг» также будет стоить немалых издержек.

«России был нанесён мощнейший удар по финансовому сектору, но пока ещё не смертельный», — заявил глава Польского фонда развития Павел Борис. По его оценкам, беспрецедентный удар Запада выльется для неё в рецессию на уровне 10—15%, учитывая масштабы российской экономики, это примерно $150—200 млрд — практически весь ВВП Украины, сообщает Niezalezna.

«Изолировать Россию в быстром темпе будет сложно из-за этой зависимости в первую очередь от импорта нефти и газа, но эта санкционная стратегия очень хорошая. Это был своего рода «блицкриг» — удар в самое сердце экономики, в кровеносную систему, то есть финансовый сектор», — объяснил он в подкасте Польского фонда развития в Twitter.

Глава Польского фонда развития уверен, что Запад однозначно выигрывает в этой экономической войне, которая в целом вызывает изменение торговых отношений между Европой и Россией. «К сожалению, она приведёт к издержкам, особенно для стран ЕС… этого сырья будет не хватать, среди прочего в европейской промышленности. Понятно, что первым эффектом, наиболее болезненным для обществ в Европе, выступит этот скачок цен на газ и нефть», — объяснил он. Однако, по его мнению, эти издержки не выльются в рецессию. «Вырастет инфляция, вероятно, наступит экономический спад. Европа не в состоянии отказаться от всего этого сырья, но в ближайшие кварталы, не говоря уже о перспективе 2—3 лет, это будет вполне возможно», — добавил он.

Он предполагает, что если «война» закончится через месяц, два или три, то уже к этому времени Европа, включая Польшу, потихоньку станет менее зависимой от импорта из России. Однако вместе с этим процессом на пути к независимости вырастут и цены на энергоносители. «К сожалению, мы должны привыкнуть к тому, что бензин станет дороже, что газ подорожает. С другой стороны, если бы «война» закончилась, то этот уровень напряжённости тоже бы снизился. Я также вижу сценарий, что наступит резкое падение цен на нефть в перспективе 2023 года. Самый тяжёлый год будет этот, потому что в следующем, действительно, может иметь место такое оживление», — резюмировал глава Польского фонда развития Павел Борис.