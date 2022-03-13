RP: благодаря украинскому кризису Польша и США наконец-то упали друг другу в объятия

В то время как Москва нарушила все возможные обязательства в отношении Запада, НАТО выполняло свои обещания и не размещало значительных сил в новых странах-членах, утверждает польский журналист Енджей Белецкий. Однако спецоперация России на Украине свела всё на нет, так что теперь Польша стала ключевым союзником США, а американские солдаты останутся на её территории надолго, если не навсегда, пишет он в статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.

«Война катапультировала Польшу с позиции члена НАТО второй категории в ключевого союзника США», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

В статье он рассказывает, что ещё несколько недель назад польские дипломатические источники рассказали изданию, что правительство партии «Право и справедливость» вовсе не заинтересовано в предложенном Вашингтоном визите Камалы Харрис в Варшаву. Тогда из-за нарушения польскими властями правопорядка и единства Запада Джо Байден не выходил на двусторонние контакты с Анджеем Дудой. «Поэтому приезд вице-президента правительство воспринимало в качестве «утешительного приза», — рассказывает автор.

«Однако сейчас визит Харрис имеет совсем другое значение. Байден направил своего вице-президента, чтобы подчеркнуть значимость, которую он придаёт Польше. Мы стали основным пунктом переброски оружия для украинцев», — добавляет он.

Вчерашнюю встречу министров иностранных дел Украины и России в Турции он называет провалом и предрекает следующее: «Это будет битва, расписанная на месяцы, если не на годы». По его мнению, отчаявшийся российский лидер Владимир Путин будет прибегать всё к более жестоким методам, поэтому значение Польши будет только расти и его можно будет сравнить с ролью Пакистана во время событий в Афганистане.

«Однако война толкает не только Америку в объятия Польши, но и Польшу в объятия Америки. Это объясняется тем, что гарантии безопасности НАТО, за которыми стоит Вашингтон, с момента нашего присоединения к альянсу ещё никогда не были для нас столь жизненно важными», — разъясняет Белецкий. Он обращает внимание на то, что 10 тыс. американских солдат в Польше, установка стратегических вооружений и ускоренная реализация контрактов по стратегическим вооружениям наглядно показывает, что в конечном итоге никто не в состоянии занять место США в качестве гаранта безопасности Польши.

В статье польский журналист рассказывает, как в 1997 году в Основополагающем акте Россия — НАТО альянс обязался, что не будет размещать «значительные» союзнические силы в новых государствах-членах, то есть потенциально в Польше, Чехии и Венгрии. «С тех пор Кремль нарушил все возможные обязательства в отношении Запада, который, в свою очередь, сдержал свои обещания», — подчёркивает он. Именно поэтому американские войска в Польше делали выбор в пользу ротационного присутствия. Однако появление российских войск на Украине, по его словам, всё это сводит на нет.

Автор обращает внимание на то, что нигде в Европе, кроме Германии, сейчас нет столько американских солдат, сколько в Польше, и концентрируются они теперь вблизи границ России. «Всё указывает на то, что они останутся здесь навсегда или, по крайней мере, до тех пор, пока в Кремле не победит режим, которому Запад смог бы доверять», — отмечает он.

Одновременно журналист полагает, что прекращения действия соглашения 25-летней давности ожидать не стоит, ведь оно напрямую связано с дальнейшей работой формата Совета Россия — НАТО — одной из немногих оставшихся коммуникационных площадок Москвы и Вашингтона.