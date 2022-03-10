Onet: полиция ищет вандалов, уничтоживших памятник советским воинам-освободителям в польском Кошалине

Памятник советскому солдату с девочкой с голубем в руках не попал под процесс декоммунизации, но на этой неделе неизвестные вандалы уничтожили его, сообщает Onet. Полиция считает, что злоумышленники использовали экскаватор, и уже разыскивает виновных. Местные власти воздерживаются от комментариев.

Памятник советским воинам-освободителям в польском городе Кошалин был разрушен в ночь со вторника на среду. Фактически от всего памятника остался только пьедестал с мемориальной доской, ноги девочки и обувь солдата. Остальная часть монумента разрушена и лежит на земле. Местные власти Кошалина отказались комментировать произошедшее, пишет на портале Onet польская журналистка Алиция Вирвицкая.

Этот случай вандализма примечателен тем, что для разрушения памятника такого размера понадобилась бы тяжелая техника, экскаватор, подчёркивает автор статьи. На это обращают внимание и польские полицейские, которые изучают размещённую в интернете запись разрушения памятника. Они уже начали поиск злоумышленников.

Свидетелей происшествия нет, ночью никто ничего не заметил, только утром службы кладбища, где стоял памятник, сообщили об этом в полицию. Памятник изображал советского солдата в полной экипировке и стоящую рядом с ним девочку, в руке у которой был голубь — символ мира. «Победоносной Советской Армии, освободителю исконной польской земли Кошалин в десятую годовщину образования Польской Народной Республики, жители города Кошалина» — гласила надпись на памятной доске.

Журналистка рассказывает, что это первый памятник, установленный в Кошалине после Второй мировой войны. Сначала он стоял на тогдашней площади Победы, которую уже переименовали в площадь Свободы, в 1998 году его демонтировали, и на три года он и вовсе исчез из общественного пространства. Потом в 2001 году его установили на новом месте на муниципальном кладбище города.

До этого дня памятник оставался нетронутым, несмотря на процесс декоммунизации по всей Польше в 2017 году.