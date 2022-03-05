Орбан: в отличие от Венгрии в Польше хотят перенести границу западного мира ближе к России

Венгрия — это мирное государство, в её интересах держаться подальше от войны и болеть за скорое соглашение сторон о достижении мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В беседе с порталом mandiner.hu он упрекнул Польшу, которая хочет перенести границу западного мира на границу российского мира, чтобы чувствовать себя в безопасности. Венгрии, в свою очередь, для безопасности достаточно лишь Украины между ней и Россией, сообщает Interia.

«Россияне выдвинули два требования: чтобы Украина стала нейтральной страной и не присоединялась к НАТО. Они не получили этих гарантий безопасности, поэтому они решили добиться этого другим путём», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порталу mandiner.hu.

По его словам, видение российской политики безопасности заключается в том, что она должна быть окружена нейтральной сферой. «Украина до сих пор воспринималась в качестве промежуточной сферы, которую не было возможным превратить в нейтральную зону дипломатическими средствами, поэтому теперь они хотят это сделать с военной помощью», — объяснил глава венгерского правительства.

Одновременно он подчеркнул, что такой путь не лучшее решение и призвал к миру во всей Европе. «Венгрия — это мирное государство, и в наших интересах держаться подальше от войны, а также мы надеемся как можно скорее прийти к соглашению сторон и достижению мира», — призвал он.

«До сих пор мы разграничили сотрудничество по «вышеградской четвёрке» от вопросов, связанных с военной политикой, так как мы понимали, что между нами существует различие во мнениях», — рассказал венгерский лидер.

«Сейчас, когда россияне начали специальную операцию на Украине, мы больше не можем исключать этот вопрос, потому теперь он самый важный. Мы хотим держать россиян подальше от себя, но в то же время между нами существует значительная тактическая разница. Поляки хотят перенести границу западного мира на границу России. Только в этом случае они будут чувствовать себя в безопасности. А НАТО, включая Польшу, сможет разместить соответствующие силы на запад от этой линии», — объяснил Орбан.

При этом он подчеркнул, что суть венгерского тактического мышления состоит в том, чтобы между русскими и венграми существовала достаточно широкая и глубокая территория, которая сегодня называется Украина.