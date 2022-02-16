Focus: Европе грозит холодная война, но не с Россией, а с Венгрией и Польшей

В Европе сейчас почти незаметно решается вопрос о том, не скатится ли она в холодную войну, причём вовсе не с Россией, пишет онлайн-автор немецкого журнала Focus Ханс-Юрген Мориц. Сегодня Европейский суд должен вынести вердикт в споре Брюсселя с Венгрией и Польшей о верховенстве закона. Между тем, обострение конфликта внутри ЕС может полностью парализовать его способность к действию и принятию коллективных решений, предостерегают эксперты.

Сейчас почти незаметно решается вопрос о том, не скатится ли Европа в холодную войну — но не с Россией, считает онлайн-автор немецкого журнала Focus Ханс-Юрген Мориц. Сегодня Европейский суд выносит знаковое решение в споре с двумя проблемными государствами: Венгрией и Польшей.

Список спорных моментов длинный, цена высокая, потенциал для возмездия — значительный: одной из многочисленных жертв продолжительного спора ЕС с входящими в него Венгрией и Польшей по поводу верховенства закона может стать дееспособность Европы в целом, предостерегает автор статьи.

Решение Европейского суда должно стать поворотным моментом и, возможно, началом холодной войны между нарушителями принципов законности в Варшаве и Будапеште и остальными их партнёрами по ЕС.

В Польше и Венгрии охотно прибегают к военной риторике, когда речь заходит об отношениях с Брюсселем, отмечается в статье. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал горячую фазу своей избирательной кампании в прошедшие выходные, выступив с речью, в которой он обвинил ЕС в священной войне против его правительства, «джихаде за верховенство закона».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее предостерегал Еврокомиссию от развязывания «третьей мировой войны». На фоне этих заявлений Немецкий институт международных отношений и безопасности проанализировал спорную ситуацию и высказал следующее подозрение: «В том, что касается членства Польши в ЕС, может наступить политический и правовой ледниковый период».

Столкнувшись с этой проблемой, сторонники европейской интеграции могут прийти к горькому выводу: пришло время обходиться без Польши и Венгрии. То есть без стран, которые в своё время, благодаря профсоюзному движению и открытию границы с Австрией, внесли похвальный вклад в окончательное снятие железного занавеса над Европой, напоминает автор статьи.

Между тем, помимо добровольного выхода в духе брексите, нет никакого другого механизма выхода из ЕС. Однако ставки высоки — и для Евросоюза в целом, и для Польши и Венгрии. Их средства, полученные в рамках программы восстановления после коронавируса, уже заморожены. Польша должна получить около €24 млрд безвозмездных субсидий, Венгрия — €7 млрд. Помощь от ЕС дала бы возможность обоим государствам повысить свой ВВП на 4%.

Брюссель, однако, удерживает эти деньги, пока выясняется, может ли Еврокомиссия блокировать средства в ответ на нарушение принципа верховенства закона. Соответствующий механизм, призванный обеспечить принципиальное использование ассигнований из бюджета ЕС, уже существует, но пока не применяется. Польша и Венгрия обратились в Европейский суд с просьбой вынести решение о законности этого документа.

Долги Польши по двум предыдущим решениям Европейского суда растут с каждым часом: с одной стороны, страна обязана выплачивать штраф в размере от €500 тыс. до €1 млн в день из-за открытого с нарушением экологических правил буроугольного карьера в пограничном треугольнике между Польшей, Чехией и Германией, а с другой — Польшу штрафуют за нарушение независимости судебных органов в ходе спорной судебной реформы.

Варшава ещё не заплатила ни цента, подчёркивает Focus. После безуспешных напоминаний Европейская комиссия теперь находится на грани удержания средств, выделяемых Польше из её регулярного бюджета.

Как напоминает издание, Польша и Венгрия входят в первую группу стран ЕС, получающих финансирование для менее развитых районов. Венгрия даже имеет самый высокий показатель по помощи в Европейском союзе — почти €400 в год на душу населения. В то же время обе страны оказались в нижней части шкалы ЕС, измеряющей уровень контроля над коррупцией и верховенства закона. В индексе демократии 2021 года британского журнала The Economist Польша заняла 51-е место из 167, между Аргентиной и Индонезией; Венгрия — 56-е, между Ганой и Колумбией. В ЕС такие же низкие показатели только у Болгарии и Румынии.

Многочисленные конфликты давно тянутся между Брюсселем с одной стороны и Венгрией и Польшей — с другой. Конституционный суд Польши не признаёт более высокие полномочия Европейского суда. По мнению критиков польской ситуации, правительство преследует цель «очистить» судебную систему страны, пока в системе правосудия не останутся только те судьи, которые находятся у него на службе. Венгрия и Польша не участвуют в работе Европейской прокуратуры — самого острого на сегодняшний день меча ЕС в борьбе с коррупцией. Польский антимонопольный орган обвиняют в излишней близости к государству. Выдача контрактов в Венгрии вызвала подозрения в том, что Орбан отдаёт предпочтение фаворитам.

Кроме того, Орбан проводит свою собственную внешнюю политику в отношении России, посылая умиротворяющие сигналы Москве — в данном случае на контрасте с Польшей. Зато вместе с Варшавой венгерский премьер-министр регулярно расходится с Брюсселем в вопросах европейской политики предоставления убежища.

Орбан любит изображать из себя защитника христианского Запада, утверждает автор статьи. Он согласен с польским правительством в том, что необходимо поддерживать традиционные ценности, такие как семья и брак. Прошлым летом Еврокомиссия возбудила дело о нарушении закона против Польши и Венгрии, поскольку считает, что люди, не придерживающиеся традиционного гетеросексуального образа жизни, подвергаются там дискриминации.

После решения Европейского суда Европарламент хочет приблизить день расплаты. Однако эксперты полагают, что по процедурным причинам пройдёт несколько месяцев, прежде чем за вердиктом суда последуют реальные действия.

Одной из причин сдержанности Еврокомиссии может быть то, что зелёный свет от судей в Люксембурге на процедуру взимания платы за соблюдение законности грозит обострением конфликта до такой степени, что парализует ЕС. В конце января комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс высказал опасения по поводу блокирования требующих единогласия решений в Европейском совете. Польша и Венгрия уже продемонстрировали свои способности к шантажу в конце 2020 года, когда они задержали принятие многолетних финансовых рамок ЕС, потому что не хотели принимать новый механизм, отвечающий за соблюдение верховенства права. Компромисс, найденный в то время, заключался в привлечении Европейского суда.

Как отмечает Focus, у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сейчас может возникнуть соблазн подождать развития событий в обеих странах, в которых в скором времени должны пройти выборы. Однако эксперты предостерегают Еврокомиссию от бездействия. К тому же существует опасность подачи новых судебных исков со стороны польского и венгерского правительств. После вердикта судей в Люксембурге Урсуле фон дер Ляйен предстоит тщательно взвесить все за и против, потому что ставки высоки. И теперь она должна показать, действительно ли она готова к настоящему поединку внутри ЕС, заключает автор немецкого журнала Focus Ханс-Юрген Мориц.