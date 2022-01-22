Spiegel: ЕС отказал Польше и Прибалтике в финансировании строительства ограждений от мигрантов

16 стран Евросоюза призвали ЕС оказать «финансовую поддержку» странам, находящимся «под миграционным давлением», сообщает Der Spiegel. В совместной декларации они потребовали возмещения расходов на строительство пограничных заграждений для сдерживания мигрантов. Однако Еврокомиссия вновь подтвердила свою позицию и отказалась выделять деньги на «стены или заборы из колючей проволоки» на внешней границе ЕС.

На Конференции по управлению границами в Литве 16 стран ЕС подписали совместную декларацию. В ней они призвали ЕС оказать «соответствующую финансовую поддержку» мерам против нежелательной миграции. В тексте документа утверждается, что «физическая инфраструктура» для охраны границ также должна финансироваться из фондов Евросоюза, передаёт Der Spiegel.

«Государства-члены на внешних границах и государства-члены, находящиеся под миграционным давлением, должны получить поддержку от ЕС и агентств ЕС», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Однако Еврокомиссия отклонила требования о возмещении расходов на строительство пограничных заграждений для сдерживания мигрантов. «Если государства-члены хотят строить ограждения, они имеют на это право, но позиция Еврокомиссии уже давно состоит в том, чтобы не финансировать стены или заборы из колючей проволоки», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Уже в течение нескольких месяцев тысячи мигрантов с Ближнего Востока пытаются попасть из Белоруссии в Польшу или страны Прибалтики. Правительство Литвы построило сотни километров пограничных заграждений. С августа 2021 года литовские пограничники отражают наплыв мигрантов. Билотайте сообщила, что Литве удалось пресечь более 8 тыс. попыток незаконного пересечения границы.

В ходе своего визита на литовско-белорусскую границу еврокомиссар по внутренним делам Йоханссон подчеркнула, что практика вытеснения мигрантов с территории ЕС является незаконной. «За человеком должно оставаться право просить о предоставлении убежища», — заявила она перед конференцией министров внутренних дел ЕС. По данным гуманитарных организаций, только с литовской границы на территорию Белоруссии было оттеснено почти 8,2 тыс. человек.

Правительства стран ЕС, граничащих с Белоруссией, напротив, считают практику вытеснения мигрантов единственным способом справиться с большим числом мигрантов. «Мы не должны цепляться за бюрократию. Мы должны действовать, особенно если на нас нападают», — заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

За последние несколько недель число мигрантов на литовской границе значительно уменьшилось. Однако, по словам Билотайте, затишье «обманчиво». «Наши пограничники знают, что там в любой момент может появиться группа мигрантов», — отметила она.

Глава агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex Фабрис Леджери заявил, что надеется на разработку ЕС «юридических разъяснений» того, как необходимо обращаться с мигрантами на границе. По его словам, необходимо уточнить, «что можно, а что нельзя», пишет Der Spiegel.