Times: население Великобритании вскоре будет расти лишь за счёт мигрантов

Согласно последним прогнозам экспертов, в структуре населения Великобритании вскоре будут всё больше преобладать люди старших возрастных групп, при этом смертность станет превышать рождаемость. И уже с 2030 года, по официальным прогнозам, иммиграция будет единственным фактором прироста населения, если ситуация в стране не изменится, сообщает The Times.

По предварительным оценкам, численность населения Великобритании будет продолжать сокращаться, поскольку смертность будет превышать рождаемость, а в общей демографической структуре станут преобладать старшие возрастные группы. В результате естественный прирост вскоре практически прекратится и, по официальным прогнозам, уже примерно с 2030 года иммиграция будет единственным фактором увеличения населения в стране, пишет The Times.



Как объявило Управление национальной статистики (ONS), всё более низкие показатели рождаемости и более низкая ожидаемая продолжительность жизни, чем прогнозировалось ранее, вскоре приведут к прекращению естественного прироста населения. По оценкам экспертов, уже к 2025 году в Великобритании смертность превысит рождаемость.



В результате единственным фактором, способствующим росту численности населения, уже в ближайшее десятилетие станет иммиграция, отмечается в статье. Об этом рассказал в интервью The Times Джеймс Робардс из Управления национальной статистики. По его словам, британские аналитики пересмотрели свои оценки в свете новых данных о рождаемости и смертности.



В целом, согласно последним прогнозам, уже к 2045 году в Великобритании будет жить на несколько миллионов людей меньше, чем ожидалось ранее. Это связано с тем, что общая структура населения продолжает смещаться в сторону более старших возрастных групп, поясняется в статье.



Если в 2014 году эксперты ONS прогнозировали, что к 2040 году население Великобритании достигнет почти 75 млн человек, то, по их новым оценкам, в 2045 году общая численность составит лишь около 71 млн. При этом естественный прирост, который считается в виде разницы между количеством рождений и смертей, будет отрицательным — в результате чего количество жителей станет сокращаться в среднем на 59 тыс. человек ежегодно, то есть примерно на 600 тыс. в сумме за этот период, сообщает The Times.