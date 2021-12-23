Le Figaro: Сан-Франциско и Лос-Анджелес впервые столкнулись с оттоком населения

«Калифорнийская мечта» не прошла испытания пандемией: за год штат покинуло 173 тысячи человек, главным образом из округов Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, рассказывает Le Figaro. Пока демократы у власти винят в такой тенденции сокращение рождаемости, уменьшение притока мигрантов и рост смертности из-за COVID-19, республиканцы связывают бегство населения с проводимой в штате политикой, которая способствует росту преступности и усугублению других проблем.

Население Лос-Анджелеса и Сан-Франциско впервые в своей истории начало сокращаться, пишет Le Figaro. Начавшийся во время пандемии феномен подтвердили последние цифры официальной статистики: согласно опубликованным в пятницу данным, штат Калифорния с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года лишился 173 тыс. человек. Отток населения затронул как округ Лос-Анджелес (67,5 тыс. из 10 млн жителей), так и девять округов вокруг залива Сан-Франциско (64 тыс. из 7,7 млн жителей). В этих двух географических зонах проживает свыше 44% из 40 млн калифорнийцев, а жилой фонд считается самым дорогим по стране.

Калифорния подразделяется на 10 округов, в каждом из них живёт по меньшей мере миллион человек, рассказывает французская газета. Число жителей сократилось в семи из этих округов, включая Сан-Диего, где впервые в истории округа население уменьшилось на 15 тыс. человек. В то же время в других округах наблюдается прирост населения. Главный демограф при Минфине Калифорнии Уолтер Шворм считает, что такое перераспределение совсем неудивительно: «люди меняют путь от дома до работы на тип жилья, который они не могли себе позволить в заливе Сан-Франциско».

Как напоминает издание, с самого своего образования в 1859-м численность штата Калифорния постоянно росла и быстро обогнала другие территории на западе страны. Сначала этому способствовала «золотая лихорадка» в Сьерра-Неваде, а затем — развитие экстенсивного сельского хозяйства, нефтедобыча и, наконец, бум индустрии развлечений и крупных цифровых компаний. Однако весной этого года рост резко прекратился: впервые за свою историю Калифорния потеряла одно из мест в конгрессе, потому что за последнее десятилетие её демографические показатели отстали от других штатов. Теперь Калифорния представлена 52 конгрессменами, что по-прежнему является самой большой в стране делегацией.

Местные власти среди причин демографического спада называют падение уровня рождаемости, сокращение притока иностранных мигрантов и рост смертности из-за коронавируса. Уолтер Шворм предполагает, что скоро число калифорнийцев вновь начнёт расти и к середине десятилетия, несомненно, превысит 40 млн человек. Критики часто винят в бегстве жителей взрыв преступности, а также высокую стоимость жизни в Калифорнии: медианная цена дома для одной семьи достигает $800 тыс., что практически лишает многих возможности купить собственный дом и повышает арендную плату.

По мнению депутата-республиканца Тома Лэки, относительный комфорт и безопасность составляют важнейшие факторы в определении уровня жизни, а власти Калифорнии, по крайней мере частично, поставили их под угрозу. Как указывает газета, штатом управляют демократы, и их политические соперники постоянно приводят отток населения в качестве доказательства того, что люди массово бегут из-за проводимой политики: множества налогов, бюрократии, преступности, бомжей, нехватки жилья и другого.

В то же время новое исследование группы экспертов California Policy Lab из Калифорнийского университета показывает, что проблема не в том, что жители уезжают из Калифорнии, а в том, что сюда решает переехать мало американцев из других штатов. По словам учёных, с начала пандемии число новосёлов резко сократилось на 38%, в то время как число перебравшихся в другие штаты за тот же период увеличилось на 12%. Эксперты видят в таких данных подтверждение допандемийных тенденций. Таким образом, проблема не в массовом оттоке населения, а скорее в недостаточной привлекательности штата, указывает издание.

«Американцы больше не мечтают о «золотом штате»?» — задаётся в заключение вопросом Le Figaro. Журналистка Лорен Хеплер из экономического раздела беспартийного интернет-издания Cal Matters утверждает, что сейчас «калифорнийская мечта меняется». Так, теперь не получится, как раньше, переехать в Лос-Анджелес и зарабатывать на жизнь, работая официанткой. Профессор Калифорнийского университета Майкл Сторпер в свою очередь отмечает, что «калифорнийская мечта» не сводится к простому демографическому росту. «Когда люди говорят что-то типа «Мечте конец», потому что мы не растём (в демографическом плане. — ИноТВ) так же быстро, как Аризона или Техас, это как сравнивать яблоки и апельсины», — считает учёный. По его словам, отличие в том, что в других штатах рост населения начался позднее, а постоянно поддерживать высокие демографические показатели невозможно.