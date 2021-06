Hill: пандемия усилила спад рождаемости в США

Статистика показывает, что за период между 2019-м и 2020 годом показатели рождаемости в США упали на 4%, что является самым резким ежегодным снижением за почти полувековой период, пишет The Hill. При этом максимальное снижение рождаемости было зафиксировано примерно через девять месяцев после начала пандемии, и это говорит о том, что некоторые семьи отложили свои мечты о ребёнке после начала кризиса, отмечается в статье.

Пандемия коронавирусной инфекции крайне негативно отразилась на показателях рождаемости в США: как показывают предварительные данные правительства, в стране были зафиксированы максимальные темпы снижения рождаемости за последние почти полвека. Число американских женщин, которые родили детей в прошлом году, резко упало по сравнению с 2019 годом, пишет The Hill.



В новом отчёте Национального центра статистики здравоохранения сообщается, что за период между 2019-м и 2020 годом показатель рождаемости в США снизился в целом на 4% — что является самым резким ежегодным снижением с 1973 года, поясняется в статье. По предварительным данным, в 2020 году в США родилось чуть более 3,6 млн детей. Это почти на 150 тыс. меньше, чем в 2019 году — и примерно на 700 тыс. меньше по сравнению с 2007 годом, когда рождаемость была на рекордно высоком уровне, отмечает автор.



При этом наибольшее снижение рождаемости было зафиксировано в октябре, ноябре и декабре прошлого года, то есть примерно через девять месяцев после начала пандемии. И это признак того, что спровоцированный коронавирусом кризис, скорее всего, вынудил некоторые семьи отложить рождение детей, сообщает The Hill.



Кроме того, данные свидетельствуют, что даже до начала пандемии уровень рождаемости в США резко падал: практически в каждом месяце, с самого начала 2020 года, соответствующие показатели уже были заметно ниже, чем в предшествующем 2019 году. А если рассматривать вторую половину 2020 года, то показатели снизились практически во всех расово-этнических группах, отмечается в статье: в частности, рождаемость среди белых женщин и афроамериканок снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом, среди американок азиатского происхождения — на 12%, и среди женщин латиноамериканского происхождения — на 5%.



Статистика также показывает, что во второй половине прошлого года число новорожденных сократилось во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия. Причём в быстро развивающихся штатах, таких как Техас, Флорида и Джорджия, спад был практически столь же резким, как и в штатах, где в последние годы наблюдалось сокращение численности населения — например, таких как Иллинойс, Западная Вирджиния и Нью-Йорк, говорится в статье.



Эти предварительные подсчёты свидетельствуют о самом резком снижении ежегодных показателей рождаемости с того момента, как на свет появилось «поколение X» — а если считать с момента начала регистрации демографических данных, то этот спад занял девятое место. «Это ставит пандемию коронавируса в один ряд с такими социальными катастрофами, как Великая депрессия и Вторая мировая война, а ущерб от неё лишь немногим уступает последствиям испанского гриппа столетие назад», — пишет The Hill.



Продолжающийся спад, который демографы отмечают на протяжении последних десятилетий, начался с повышением среднего возраста рожениц и стал более выраженным во время «великой рецессии» более десяти лет назад, поясняет автор. Демографы также подсчитали, что в США так много женщин откладывают появление детей по финансовым, образовательным, профессиональным или личным причинам, что на данный момент около 3 млн женщин остаются бездетными, хотя по прогнозам уже давно могли бы родить, заключает The Hill.