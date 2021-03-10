Корреспондент: рождаемость на Украине за десять лет упала на 40%

13:03
В Кремле оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия Роскомнадзора в отношении Twitter.
13:02
Пользователи жалуются на сбои в работе сервиса Qiwi
Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения российского провайдера платёжных сервисов Qiwi.
12:56
В Кремле опровергли сообщения о встрече Фийона с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон встретился с российским лидером Владимиром Путиным в начале марта.
12:53
Уволенный глава Генштаба Армении намерен продолжить службу в другом статусе
Уволенный ранее глава Генерального штаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян заявил, что намеревается продолжить службу в другом статусе.
12:50
В Кремле заявили о переносе послания Путина парламенту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата послания российского лидера Владимира Путина сдвигается по срокам.
12:46
Кузнецова проиграла Крейчиковой в третьем круге турнира WTA в Дубае
Россиянка Светлана Кузнецова в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.
12:45
Вилков — об отстранении после матча «Краснодар» — «Рубин»: у Слуцкого исторически сложилась антипатия к судьям
Футбольный судья Михаил Вилков прокомментировал своё отстранение по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Рубин».
12:41
Теракт предотвращён в школе в Пензенской области
Теракт предотвращён в образовательном учреждении в Пензенской области, за подготовку задержан 16-летний подросток, который собирался совершить нападение в школе. Об этом сообщили в Следственном комитете.
12:36
Тихонов раскритиковал тренеров сборной России по биатлону и руководство СБР
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает некомпетентным действующий тренерский штаб сборной России по биатлону, а также руководство Союза биатлонистов России.
12:33
Роскомнадзор прокомментировал замедление работы Twitter
Замедление работы Twitter касается только фото- и видеоконтента, меры не распространяются на текстовые сообщения, рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
12:30
Вилков: у нас есть шутка: «Лапочкин поехал судить «Спартак», значит, они не проиграют»
Футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал, как судьи подшучивают между собой.
12:25
На Ставрополье за сутки провели более 2 тысяч исследований на COVID-19
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за сутки с 9 на 10 марта в лабораториях региона провели около 2 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.
12:21
Жулин считает нереальным возвращение Загитовой в спорт
Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил возможное возобновление спортивной карьеры олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
12:21
В ЦИК России продлили временный порядок многодневного голосования
Центральная избирательная комиссия России продлила до 12 сентября временный порядок голосования в течение нескольких дней.
12:18
Министр труда Котяков привился от коронавируса
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков привился от коронавируса, об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
12:14
В FIS прокомментировали скандал в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта
Технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Роберт Пеетс высказался о скандальном инциденте на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
12:09
Кузнецова прокомментировала ситуацию с детскими лагерями
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к работе детских лагерей летом.
12:04
Загитова заявила о желании вернуться в фигурное катание
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о том, возникало ли у неё желание возобновить карьеру.
12:03
«Ведомости»: в России предложили ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров
В России предложили обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube.
11:55
МИД России выразил надежду на скорое урегулирование ситуации в Армении
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется на скорое урегулирование ситуации в Армении.
11:54
В Госдуме оценили меры Роскомнадзора по замедлению скорости работы Twitter
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT принятие Роскомнадзором мер по первичному замедлению скорости работы Twitter.
11:53
В Томской области на 10% подорожали продукты для блинов
Томскстат опубликовал цены масленичного стола в 2021 году. Стоимость продуктов для приготовления блинов за минувший год выросла на 10%.
11:50
За сутки Маск разбогател на рекордную сумму в $25 млрд
За сутки состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $25 млрд, что является рекордным ростом за один день.
11:48
Игрок НБА извинился за антисемитские оскорбления во время стрима игры
Центровой «Майами Хит» Майерс Леонард извинился за антисемитские оскорбления, которые он употребил во время стрима видеоигры Call of Duty на Twitch.
11:37
В Москве за сутки выявили 1116 случаев коронавируса
В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 1116 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
11:37
Пирло ответил на вопрос о своей отставке после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
11:33
В Московской области тестируют новые комплексы фотовидеофиксации на дорогах
На дорогах Московской области начали тестировать камеры, фиксирующие езду с не пристёгнутым ремнём безопасности и разговор по телефону за рулём.
11:30
МИД России: встреча лидеров «нормандской четвёрки» не прорабатывается
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» на данный момент не прорабатывается.
11:30
В Москве рассказали о работе Главархива
В России 10 марта отмечают День архивов. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году в Главархиве запустили несколько онлайн-сервисов, открыли доступ к уникальным документам и создали онлайн-клуб мемуаристики.
11:29
В Подмосковье поступила партия из 68 тысяч доз вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что ещё 68 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в регион.
11:29
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
По данным регионального оперштаба на утро 10 марта, в Удмуртии зафиксировали ещё 73 случая коронавируса.
11:29
В Иркутской области в рамках Года Байкала пройдёт заплыв Baikal Great Swim
Спортивное событие Baikal Great Swim запланировано в Иркутской области в рамках стартовавшего Года Байкала.
11:28
Умер актёр Николай Сморчков
Советский и российский актёр Николай Сморчков скончался в возрасте 90 лет.
11:25
Число случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч
Число подтверждённых случаев смерти пациентов с коронавирусом в России превысило 90 тыс., за последние сутки скончались ещё 466 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
11:23
Синоптик дал прогноз о приходе весны в Москву
Весна в Москве начнёт наступать после Масленицы, однако похолодания ещё возможны, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
11:20
В России за сутки выявили 9079 случаев коронавируса
В России в течение суток выявлено 9079 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 9445 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
11:17
СМИ: Стерлинг отстранён от боёв на два месяца после победы над Яном
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг после победы над российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Петром Яном на турнире UFC 259 получил медицинское отстранение от боёв на два месяца.
11:16
Эксперт рассказала о полезном фастфуде
Специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии, автор серии книг по здоровому питанию Юлианна Плискина рассказала о новых тенденциях в приготовлении фастфуда.
11:15
Адвокат оценил идею ввести ответственность за фейки о росте цен на еду
Адвокат Андрей Некрасов высказался о законопроекте, который предусматривает до трёх лет колонии за распространение слухов, вызывающих рост цен или дефицит товаров.
11:14
В Астраханской области сел на мель теплоход с зерном
Теплоход «Порт Оля 2», перевозивший зерно из Ирана в Астрахань, сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале.
11:12
В Минтруде рассказали о статистике предоставления маткапитала в 2020 году
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о статистике предоставления материнского капитала в 2020 году.
11:07
В ЯНАО рассказали о ремонте и реконструкции дорог в регионе
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл заседание по итогам 2020 года, который на Ямале был объявлен Годом дорог.
11:04
Эксперт предложил повысить качество производимого в России фастфуда
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал ситуацию с фастфудом. По его словам, проблема не в рекламе фастфуда, а в технологиях его приготовления, подразумевающих использование вредных ингредиентов.
11:01
Главный тренер баскетбольного клуба вышел из себя на пресс-конференции после матча ЛЧ
Главный тренер баскетбольного клуба «Динамо Сассари» Джанмарко Поцекко остался крайне недоволен судейством в матче Лиги чемпионов с «Нимбурком».
10:58
В Москве рассказали о ситуации в городе в связи с морозами
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на ситуацию с морозами, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
10:54
Мацуев назвал Лядову настоящим самородком
Пианист, народный артист России Денис Мацуев прокомментировал RT сообщение о смерти народной артистки РСФСР композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой.
10:54
Власти призвали жителей районов к северу от Гонолулу к эвакуации из-за наводнения
Власти призвали жителей города Халейва, находящегося к северу от Гонолулу, незамедлительно эвакуироваться в связи с наводнениями, вызванными проливными дождями.
10:47
Игрок НБА покинул клуб из-за антисемитских оскорблений во время стрима игры
Центровой Майерс Ленард покинет «Майами Хит» на неопределённый срок из-за антисемитских оскорблений, которые он употребил во время стрима видеоигры Call of Duty на Twitch.
10:44
Названо число зарегистрированных безработных в России
На данный момент число официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,1 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
10:30
Призёр Олимпиады считает, что в Норвегии Большунова уважают больше, чем в России
Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский рассказал о самых запоминающихся эмоциях по итогам чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.