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Корреспондент: рождаемость на Украине за десять лет упала на 40%

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно результатам исследования, проведённого порталом Opendatabot, уровень рождаемости на Украине за прошедшее десятилетие упал на 40%. Как передаёт «Корреспондент», в результате этого численность населения страны сократилась более чем на 2 миллиона человек.
Корреспондент: рождаемость на Украине за десять лет упала на 40%
Reuters

За прошедшее десятилетие уровень рождаемости на Украине упал на 40%, в результате чего численность населения сократилась на 2 257 309 человек. Как передаёт «Корреспондент», об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.

Соглассно исследованиям, в среднем за последние три года ежемесячно рождалось около 26 тыс. младенцев. Лучшим месяцем по рождаемости за этот период был июль 2018 года. Тогда родился 31 461 ребенок. 

При этом в прошлом году рождаемость на Украине упала до минимума за десять лет — за год родились 293 457 детей, тогда как смертность достигла 616 835 человек.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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