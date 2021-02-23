France info: беби-бум отменяется — во Франции карантин не помог повысить рождаемость

Французские роддома напрасно готовились принимать больше беременных — несмотря на прогнозы, многие пары решили повременить с рождением ребёнка во время коронакризиса, передаёт France info. Неуверенность и беспокойство из-за эпидемии COVID-19 привели к уменьшению числа новорождённых в 2020 году, продолжив тенденцию к сокращение рождаемости во Франции.

После первого карантина роддома приготовились столкнуться с всплеском рождаемости, однако пока он всё ещё не настал.

Габриэлю два дня, он был зачат в апреле прошлого года. Её родители в то время сидели на карантине в деревне и, несмотря на эпидемию коронавируса, не отказались от идеи завести второго ребёнка.

МАТИЛЬДА ФЛИНУА, мама Габриэля: Мы смогли изолироваться, уехать из Парижа, то есть мы были в достаточно благоприятной обстановке, что очень хорошо и помогло нам реализовать наши планы. То, что мы были на карантине, нам помогло (смеётся).

Но не все родители разделяли её оптимизм во время кризиса в здравоохранении.

ЭЛИЗАБЕТ ТРИКУАР, главная акушерка: Может быть, пары испытывают некоторое беспокойство, неуверенность в этой ситуации. Возможно, поэтому они немного откладывают своё желание родить ребёнка.

Во Франции в 2020 году рождаемость снизилась: 740 тыс. новорожденных —это на 13 тыс. меньше, чем в 2019 году. Такая тенденция не меняется на протяжении шести лет.

Хотя мама Леона тоже сомневалась, она спокойно пережила свою беременность, главным образом благодаря дистанционной работе.

МАРИОН ВЕСС, мама Леона: Мы с папой тоже много сомневались из-за коронавируса, что о нём начинали слышать, потому что не очень хорошо представляли, что свалилось нам на голову. К счастью, существует удалённая работа — я думаю, она очень помогла. И ещё я думаю, что я пережила гораздо более спокойную беременность.

Тем не менее в 2018 году Франция стала первой по рождаемости среди стран Евросоюза.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2021 года.