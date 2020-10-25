DM: падение рождаемости и усиление консерватизма — американские учёные предсказали последствия пандемии

Группа исследователей из США попытались спрогнозировать, как коронавирусный кризис скажется на психологическом состоянии общества. По мнению учёных, пандемия приведёт к снижению числа запланированных беременностей и укрепит традиционные ценности. В результате мужчины вновь станут основными «добытчиками» в семье, а женщинам придётся «активнее сексуализировать себя», чтобы добиться расположения противоположного пола, сообщает Daily Mail.

Американские эксперты спрогнозировали последствия эпидемии коронавируса на общество. «Чтобы предсказать будущее», они проанализировали 90 исследований и применили свой разнообразный опыт, включая знания в области поведенческой науки, экономики, медицины и биологии, пишет Daily Mail.

Учёные ожидают, что в связи с глобальным кризисом в области здравоохранения уменьшится число запланированных беременностей, поскольку люди не будут торопиться вступать в брак и заводить детей. В результате население некоторых стран сократится.

Снижение рождаемости окажет «каскадный эффект» на общество и экономику. Среди прочего оно негативно отразится на возможности трудоустройства и поддержке пожилого населения. Более того, неравное разделение дополнительного домашнего труда, вызванное изоляцией, может привести к росту гендерного неравенства и способствовать усилению социального консерватизма, считают исследователи.

«Психологические и социальные последствия COVID-19 будут сохраняться очень долго», — считает один из авторов исследования психолог Калифорнийского университета Марти Хэзелтон. Более того, по её словам, чем дольше будет продолжаться пандемия, тем сильнее могут укорениться эти изменения.

Команда американских учёных отмечает, что в отличие от прошлых кризисов пандемия не объединяет людей. Она в целом не способствует росту сострадания или сочувствия.

Потенциальные пары, которые познакомились благодаря видео-свиданиям в условиях изоляции, могут быть разочарованы, когда они встретятся в реальном мире. «Есть ли у пары «химия»? Об этом невозможно сказать, общаясь в Zoom», — рассуждает профессор Хэзелтон.

По мнению исследователей, ситуация с коронавирусом стала большей нагрузкой для женщин. Ведь они, как правило, ещё до пандемии испытывали больший стресс из-за брака, карьеры и семейных обязательств. После карантина и закрытие школ их обязанности по уходу за детьми и образованию только увеличились.

Неравенство, усугублённое пандемией, может привести к «крупномасштабному откату к «традиционным» гендерным нормам». То есть в конечном итоге женщин окажутся в зависимости от своих мужчин, которые станут основными «добытчиками». Всё это будет сопровождаться сдвигом в сторону дальнейшего социального консерватизма, полагают авторы работы.

«Таким образом, следствием пандемии может стать снижение толерантности по целому ряду вопросов», — утверждают исследователи. По их мнению, в результате снизится принятие «немоногамных брачных отношений, легальных абортов и прав сексуальных меньшинств, которые нарушают традиционные гендерные роли и, согласно стереотипам, склоны к беспорядочным сексуальным отношениям».

Кроме того, по словам профессора Хэзелтон, экономическое неравенство может привести к тому, что многим женщинам придётся «активнее сексуализировать себя». Ведь они будут вынуждены «соревноваться друг с другом за желанных мужчин», обращает внимание Daily Mail.