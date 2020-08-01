Bloomberg: самоизоляция не помогла — американцы не хотят заводить детей в кризис

Несмотря на распространённое мнение о том, что, оставшись без дела, люди будут больше уделять времени отношениям мужчины и женщины и деторождению, статистика показывает, что с американцами в период пандемии и самоизоляции происходит обратное, пишет обозреватель Bloomberg Питер Кой. Из-за кризиса многие откладывают беременность, что может нанести серьёзный удар экономике в долгосрочной перспективе.

«Панды и белые носороги не единственные существа, которые с трудом размножаются в неволе. Каждый раз после каких-нибудь катастроф все вспоминают народную мудрость о том, что люди, когда им нечего делать, будут совокупляться... но всплеска рождаемости так и не происходит», — пишет в своей статье обозреватель Bloomberg Питер Кой.

Так и сейчас. Пандемия коронавируса многих натолкнула на мысли, что домашняя самоизоляция через девять месяцев приведёт к большому числу новорождённых малышей. И тем не менее, вместо того чтобы активнее обзаводиться потомством, как показывает статистика, американцы, напротив, от этого воздерживаются.

По словам Коя, личные решения, которые принимают многие пары, в долгосрочной перспективе могут отразиться на национальной экономике не хуже тех решений, что принимают политики в Вашингтоне. В перспективе меньшее число детей означает меньшее число потребителей, работников и налогоплательщиков.

Как бы неромантично это ни звучало, планирование семьи сводится к соотношению цифр: возраст будущей матери, затраты на ребёнка, доход семьи. Если прибавить к этому пандемию, охватившую всю страну, и экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией, радости материнства для многих явно не перевешивают потенциальный груз, который придётся на себя взять.

В период с конца апреля по начало мая Институт Гаттмахера, занимающийся исследованиями в области репродуктивного здоровья, проводил опрос среди 2 тыс. американок. Оказалось, что из-за пандемии 34% респонденток решили отложить беременность или вовсе от неё отказаться, в то время как лишь 17% опрошенных заявили, что хотят завести детей сейчас.

В июне Брукингский институт опубликовал исследование, прогнозирующее большой спад рождаемости в США. По оценкам экспертов, в 2021 году в стране родится на 300—500 тыс. детей меньше по сравнению с числом, которое могло бы быть, не случись кризиса. Как обращает внимание автор, это значит, что число нерождённых малышей может превысить число людей, умерших от коронавируса, которое сегодня составляет порядка 150 тыс. человек.

«Многие мои знакомые на работе и друзья говорят, что не хотят заводить детей, пока всё это не закончится», — рассказывает маркетолог из Калифорнии Тори Марш. Из-за ситуации с коронавирусом 29-летняя американка отложила свою свадьбу, изначально планировавшуюся на ноябрь. С детьми, по мнению Марш, тоже придётся подождать.

Конечно, как отмечает Питер Кой, если пары всё-таки заведут запланированных детей позднее, спад рождаемости будет не так ощутим. Однако, как утверждают демографы, многие из тех, кто решил отложить беременность сейчас, скорее всего, уже никогда к ней не придут. «Есть наивная идея о том, что если отложить рождение ребёнка, можно сделать это позднее, но, с точки зрения статистики, этого не случается», — комментирует демограф Лайман Стоун из консалтинговой компании Demographic Intelligence.

Как объясняют эксперты, каждый раз, когда люди затягивают с рождением своего первого или ещё одного ребёнка, всегда есть те, кто так его и не заведут. Нередко это связано с истечением фертильного периода в жизни женщин, которые так и не дождались благоприятных условий для расширения семьи. Если говорить о родителях, у которых уже есть дети, чем дольше они затягивают с рождением малышей, тем меньше вероятность, что они это сделают, потому что многие приходят к выводу, что их всё устраивает как есть.

Автор статьи подчёркивает, что во второй половине XX века существовала тенденция, когда во время рецессий наблюдался спад рождаемости, а затем, с восстановлением экономики, за ним следовал всплеск. Такую же модель демографы пророчили и на период после финансового кризиса 2007—2009 годов. Но «бэби-бума» не последовало, несмотря на самый длинный период экономического роста в американской истории. Уровень рождаемости у женщин от 20 до 30 лет как снизился на четверть в период рецессии, так и продолжил падать.

Уже сейчас по некоторым показателям можно судить, что и в текущий кризис демографические проблемы лишь продолжают усугубляться. По данным специалистов, 60% свадеб, запланированных на 2020 год, были перенесены. В то же время производители говорят о росте спроса на средства контрацепции, в особенности те, что действуют в течение более долгих сроков. Также, по словам доктора Гиллиан Дин, к ней всё чаще обращаются за таблетками для прерывания беременности. Причём многие женщины говорят, что оставили бы детей, если бы экономическая ситуация была более стабильной.

Впрочем, спад рождаемости в США не для всех негативная новость. К примеру, экологи считают, что меньшее число детей в развитых странах поможет существенно сократить выбросы парниковых газов — даже больше, чем отказ от авиаперелётов и приобретение электромобилей. Правда, с точки зрения экономики, спад рождаемости сейчас будет означать большее бремя для будущих работников по выплатам на содержание пенсионеров.

Но даже когда пандемия закончится, как утверждает Питер Кой, многие факторы, спровоцировавшие спад рождаемости в США, никуда не уйдут. Это относится и к нежеланию женщин отказываться от карьеры, и к дорогостоящим затратам на образование и здравоохранение.

Конечно, процесс прогнозирования демографический ситуации очень сложный и расчёты зачастую противоречат друг другу, настаивает автор. Поэтому нельзя делать никаких утверждений со стопроцентной уверенностью.

Несмотря на пандемию и кризис, и сегодня есть женщины, которые хотят детей как можно быстрее. «Иногда мы спрашиваем себя: «Что же мы творим?» Мир сейчас такой странный. Вы можете считать это наивностью. Но мы хотим детей», — рассказывает 31-летняя Рэйчел Андерсон, которая проходит репродуктивное лечение, чтобы родить второго ребёнка.