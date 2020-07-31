WPost: богатые американцы начали активно покупать второе гражданство

Последний тренд среди состоятельных американцев — покупка гражданства другой страны, пишет The Washington Post.

На протяжении многих поколений американский паспорт предоставлял его владельцу возможность беспрепятственно путешествовать по многим странам мира.

Однако пандемия коронавируса изменила эту ситуацию.

В то время как страны вновь начали открывать свои границы, многие из них до сих пор не впускают к себе американцев, поскольку в Соединённых Штатах всё ещё продолжается вспышка коронавируса.

Эти ограничения на въезд породили среди богатых жителей США набирающий обороты тренд — покупка второго паспорта.

«Это ограничение мобильности привело ещё больше людей к осознанию преимуществ от наличия более чем одного паспорта», — заявил Арманд Артон, президент финансовой компании Arton Capital, специализирующейся на получении гражданства посредством инвестиций.

Как поясняет издание, данная фирма определяет этот процесс как «получение второго гражданства и паспорта путём инвестирования в экономику принимающей страны».

Эти инвестиции могут поступать как в виде недвижимости и облигаций, так и в виде различных бизнес-инициатив.

По словам Артона, спрос на услуги его компании за последнее время вырос на 30—40%. Стоимость этих услуг варьируется от $100 тыс. за гражданство страны Карибского бассейна до более чем $2 млн за паспорт одной из европейских стран.

Как отмечает глава Arton Capital, если раньше американцы обращались к ним главным образом из-за налогов, то теперь, в разгар пандемии, мотивация изменилась.

Часть клиентов пришли к ним, поскольку состоят в отношениях с партнёром, имеющим гражданство другого государства, а из-за запрета на путешествия теперь не могут воссоединиться.

Другая часть клиентов была обеспокоена тем, что политика США может неприятно отразиться на позициях американского паспорта в мире.

Как отмечает издание, паспорт гражданина США, который некогда был подарком для путешественников, теперь может показаться кому-то обузой.

Новые клиенты Артона опасаются, что если пандемия будет продолжаться ещё год или два, то из-за американских паспортов они могут оказаться в ловушке. Именно по этой причине они пытаются теперь обзавестись вторым гражданством в странах с программами инвестиционной миграции.

Однако, как указывает The Washington Post, этот метод не подойдёт тем, кому необходимо в срочном порядке решить проблемы с выездом из США, поскольку новый паспорт можно получить лишь через некоторое время после подачи заявления на второе гражданство.