Times Оригинал

Times: брексит вынудил тысячи британцев стать гражданами стран ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В шесть раз больше британцев получили гражданство одной из стран ЕС по сравнению с 2015 годом, опасаясь за своё будущее после брексита, сообщает The Times. Как отмечает издание, чаще всего выбор британских подданных падал на Германию, Францию и Швецию.
Times: брексит вынудил тысячи британцев стать гражданами стран ЕС
Reuters

Количество британских подданных, получивших гражданство одной из стран Европейского союза, увеличилось в шесть раз по сравнению с 2015 годом, пишет The Times со ссылкой на статистическую службу ЕС Eurostat.

В частности, в 2018 году гражданами одной из стран ЕС стали 16193 человека, по сравнению с 2642 в 2015 году. 
 
Как отмечает издание, тенденция ускорилась после референдума по брекситу в 2016 году. Официальные данные свидетельствуют о том, что голосование подтолкнуло британцев, проживающих в ЕС, к получению двойного гражданства ради вида на жительство и свободы передвижения. 
 
При этом наиболее популярными странами оказались Германия, Франция и Швеция. Так, более шести тысяч британцев получили немецкое гражданство, три тысячи — французское, а ещё почти полторы тысячи человек стали гражданами Швеции.
 
Одной из тех, кому пришлось обратиться за получением гражданства в ЕС была Никола Бантин, которая уже более десяти лет проживает в Тюрингии вместе с мужем, гражданином Германии, и двумя детьми. Бантин, учительница в начальной школе, стала немецкой подданной в прошлом году, столкнувшись с перспективой лишения права на работу.
 
«Я жила здесь много лет, бегло говорила по-немецки, у меня была постоянная работа и я жила в милой деревне. Потом мне сказали, что мне придётся оформить кучу документов», — рассказала Бантин. 
 
Именно опасения бумажной волокиты и полной неопределённости толкнули британку на получение гражданства Германии.
 
Несмотря на то, что Бантин призналась, что не чувствует себя немкой, она с облегчением принесла присягу новому дому, так как могла больше не опасаться за свои права в будущем. 
 
По словам соавтора исследования по вопросам миграции в Великобритании Берлинского научного центра социальных исследований Дэниела Тетлоу, риск неопределённости является основной мотивацией для британцев, принимающих немецкое гражданство. Тенденция связана с осознанием того, что британцам придётся отказаться от гражданства на родине, если они не получат двойное гражданство до конца переходного периода, который истекает 31 декабря 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Times Великобритания Европа
теги
брексит Великобритания Германия гражданство ЕС Франция Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров