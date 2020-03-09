Independent: Британия все ещё глубоко расколота из-за брексита

Согласно недавно проведённому опросу, 54% британцев поддерживают идею о том, что их страна должна остаться вне ЕС, пишет The Independent. Между тем этот же опрос показал глубокий раскол между поколениями по вопросу брексита: молодёжь выступает за членство в Евросоюзе, а пожилые — против.
Великобритания всё ещё переживает глубокий раскол между поколениями по вопросу брексита, пишет The Independent со ссылкой на опрос исследовательской компании BMG. Молодёжь выступает за членство страны в ЕС, а респонденты в возрасте — за отказ от участия в блоке.
В целом около 46% опрошенных заявили, что хотят воссоединения с Евросоюзом, а 54% выразили мнение, что Соединённому Королевству следует остаться вне блока.
При этом 63% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 60% в возрасте от 25 от 34 лет и 51% в возрасте от 35 до 44 лет выразили желание вернуться в состав ЕС, а 69% опрошенных в возрасте более 65 лет заявили об обратном.
Из этого издание делает вывод, что призывы премьера Бориса Джонсона к объединению братанцев не были услышаны, поскольку Соединённое Королевство всё ещё глубоко расколото в связи с решением покинуть Евросоюз.
За членство в ЕС также выступила большая часть людей с высшим образованием (61%), при этом британцы, не оканчивавшие ВУЗ, в большинстве своём (74%) выступили за то, чтобы оставаться вне Евросоюза.
Отношения Соединённого Королевства с ЕС по-прежнему занимают одно из первых мест в списке приоритетов избирателей: 49% респондентов назвали их одним из самых важных вопросов, стоящих перед страной, который по своей значимости уступает лишь здравоохранению, пишет The Independent.
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