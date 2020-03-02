La Croix: над переговорами между Лондоном и Брюсселем вновь навис «призрак no deal»

Переговоры между Соединённым Королевством о «жизни после брексита» едва начались, но обстановка на них уже накалилась, сообщает La Croix. Как констатирует обозреватель издания, над делегациями вновь навис «призрак no deal»: Лондон пригрозил отказаться от диалога в случае, если соглашение о свободной торговле не будет сформировано в общих чертах к концу июня.

Стартовавший в понедельник 2 марта первый раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом об их отношениях после брексита определит «баланс сил» между Лондоном и Брюсселем — и обе стороны уже успели «проявить неуступчивость», констатирует La Croix. Как отмечает обозреватель французского издания, британский премьер-министр Борис Джонсон, который поручил ведение переговоров дипломату Дэвиду Фросту, воспринимает их как «вопрос национального суверенитета»: с его точки зрения, Великобритания должна восстановить полный контроль над своими территориальными водами, устранить зависимость от европейских судебных органов, а также взять в свои руки создание собственных законов и норм. «Соединённое Королевство полностью восстановит свою политическую и экономическую независимость», — заявил по этому поводу, выступая в палате общин, министр юстиции страны Майкл Гоув.



Члены Евросоюза, в свою очередь, требуют, чтобы урегулирование споров между Брюсселем и Лондоном осуществлялось судом ЕС, чтобы в территориальные воды обеих сторон и дальше обеспечивался «взаимный доступ» и чтобы были «чётко зафиксированы обязательства» по обеспечению «прозрачной и честной конкуренции», говорится в материале La Croix. Президент Франции Эммануэль Макрон, впрочем, особенной сговорчивости со стороны британцев не ждёт, подчёркивается в статье. «Процесс в любом случае затянется, поскольку они ведут себя крайне жёстко», — признавался французский лидер 22 февраля на встрече с рыбаками, обеспокоенными за будущее своего сектора. Глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье в то же время предупредил: «Заключать соглашение любой ценой мы не станем».



Британское правительство заявило, что собирается вести переговоры до июня нынешнего года и пригрозило отказаться от них в том случае, если стороны не смогут до этого времени составить «в общих чертах чёткое и выполнимое соглашение, которое можно будет подписать уже к сентябрю», пишет la Croix. Отказ Лондона от переговоров будет иметь серьёзные последствия как для Соединённого Королевства, так и для континентальной Европы, поскольку в таком случае стороны будут вынуждены вернуться к торговле согласно правилам ВТО — то есть к «нулевой точке в торговых отношениях», которая очень далека от соглашения о свободной торговле, полагает обозреватель газеты.



По мнению журналиста, угрозы британцев вполне могут возыметь эффект — ведь по сути они лишь отражают реальные временные рамки, в которых находятся стороны переговоров: дело в том, что Евросоюз ранее заявил, что Великобритания будет вправе продлить при необходимости переговоры до 31 декабря 2020 года, но просить об этом продлении она сможет только до конца июня. Вместе с тем, Борис Джонсон такую возможность всё ещё исключает — а значит у Лондона и Брюсселя есть всего четыре месяца, чтобы договориться, подчёркивает обозреватель La Croix. Еврокомиссия, тем временем, регулярно напоминает о том, что продолжает готовиться к «ситуации no deal» — то есть к провалу переговоров, — но Джонсон, как можно судить по его заявлениям, особого значения последствиям такого провала не придаёт, полагает автор.

Как пишет обозреватель La Croix, прежде чем переговоры начнутся «в полную силу», сторонам придётся «достичь определённого уровня доверия» друг другу. «Я слушаю заявления британцев — как премьер-министра, так и других членов правительства, — и слышу в них отказ от взятых на себя ранее обязательств», — заявил Мишель Барнье, выступая 26 февраля в Европарламенте.



По данным La Croix, члены Евросоюза — а также британская оппозиция — подозревают, что Джонсон планирует отказаться от обязательства обеспечивать условия для «честной и справедливой конкуренции», объявленного им в специальном заявлении, сопровождавшем соглашение о брексите. В Брюсселе надеются, что Лондон в кратчайшие сроки «одумается», и планируют для этого задействовать «главный политический рычаг»: пригрозить Соединённому Королевству в случае отказа от соблюдения европейских норм лишить его в одностороннем порядке доступа к финансовому рынку ЕС. Как полагает обозреватель La Croix, такой аргумент будет очень действенным для лондонского Сити, однако повлияет ли он на позицию британского правительства «пока ещё не поздно», покажет лишь время.