Times: из-за брексита Google перенесёт данные британцев в Калифорнию

Опасаясь последствий выхода Великобритании из Евросоюза, Google будет хранить личные данные британских пользователей не в ирландской штаб-квартире, а на территории США, пишет The Times. Хотя многие активисты и политики Соединённого Королевства обеспокоены вопросом конфиденциальности после таких изменений, эксперты наряду со специалистами компании заверяют, что существенно ничего не поменяется.
В рамках подготовки к брекситу Google перенесёт данные десятков миллионов британских пользователей из своей европейской штаб-квартиры в Ирландии обратно в Калифорнию, сообщает The Times.
Как рассказывает издание, американская компания хочет убедиться, что базы данных не станут причиной какого-либо юридического конфликта между Великобританией и Евросоюзом, если они не смогут договориться об их общем использовании к концу года. Отсутствие договора сделает незаконной обработку или передачу данных между двумя сторонами. Ожидается, что Google начнёт запрашивать у пользователей из Соединённого Королевства согласие с новыми условиями обслуживания, пишет газета со ссылкой на Reuters.
Борцы за неприкосновенность частной жизни и Лейбористская партия высказали свои опасения: по их мнению, такие действия могут вывести данные британцев из-под строгих европейских законов о конфиденциальности. Тем не менее, юристы говорят о незначительных изменениях, а специалисты по защите данных уверяют, что правительство всё равно сможет соблюдать европейские законы по использованию информации своих граждан. В 2018 году Евросоюз ввёл Общий регламент по защите данных (GDPR), которые Великобритания полностью интегрировала в свои законы — в результате его защитные функции не пострадают от брексита.
Между тем официальный представитель Google заявил, что в услугах компании и её подходе к конфиденциальности ничего не поменяется, в том числе способ сбора и обработки данных. «На этих пользователей по-прежнему будет распространяться (действие. — ИноТв) британского GDPR», — цитирует The Times сотрудника компании.
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