«Путин даже рядом не стоял»: Fox News рассказал, как цензоры Facebook и Google подрывают демократию в США

Facebook и Google подвергают цензуре любые материалы с упоминанием имени человека, чья жалоба послужила основанием для импичмента Дональда Трампа, сообщает Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, IT-гиганты продвигают политическую повестку дня, пользуясь тем, что большую часть новостей американцы,черпают из социальных сетей.

Казалось бы, в нашей стране должна быть свободная пресса — её нам гарантирует Билль о правах. Но она уже не совсем свободна: её контролируют IT-гиганты. И IT-компании делают всё, что в их силах, чтобы подавать новости об импичменте в нужном им свете.



Например, Facebook и YouTube, в гораздо большей мере контролирующие цифровые СМИ, чем нам кажется, теперь откровенно подвергают цензуре любые материалы с упоминанием имени предполагаемого разоблачителя (в деле об импичменте Дональда Трампа. — ИноТВ). Они не позволяют вам узнать, кто этот человек.



Сегодня с нами Флойд Браун — один из авторов книги «Тираны от IT-индустрии». Итак, Флойд, у меня такое впечатление, что сейчас, за год до президентских выборов, монополисты в сфере высоких технологий, которые реально контролируют всю цифровую журналистику в нашей стране, решают, какие факты нам позволительно знать. Почему нам не следует ужасаться?



ФЛОЙД БРАУН, публицист: Нам следует ужасаться. И я ужасаюсь. Правда в том, что более половины всех новостей американцы черпают из соцсетей.



Да.



ФЛОЙД БРАУН: И когда они (IT-компании. — ИноТВ) могут проводить цензуру, как это сейчас делают Facebook и Google в отношении имени разоблачителя, это жутко. Очень жутко. У них такое превосходство в силе…



Знаете, я в курсе, что Fox News не произносит имени разоблачителя, но это имя было случайно произнесено кем-то на вашем канале, потом это было опубликовано на YouTube — и Google немедленно подверг это цензуре!



Вот что мы имеем… Я знаю… Я издатель Western Journal, мы приняли решение опубликовать имя разоблачителя…



Да.



ФЛОЙД БРАУН: У нас было четыре статьи о разоблачителе. И у нас 43 миллиона подписчиков на Facebook. Не думаю, что хоть десять из них видели конкретно эти статьи…



Здесь есть что обсудить. Позвольте мне уточнить, что никто в Fox не говорил мне, что делать, а чего не делать в этом вопросе. Несмотря на многочисленные сообщения об обратном. Я не называл этого человека, потому что у меня нет подтверждения. Не могу найти никого, кто бы подтвердил. Но как только мы получим подтверждение, мы его назовём. Это журналистика. И вы можете не соглашаться… Но суть в том, что этот человек, разоблачитель он или нет, в эпицентре очень важной медийной истории. И обычные люди должны иметь возможность самостоятельно сделать выводы. Но это непозволительно, потому что этого не допускают IT-монополисты! Почему же конгресс не вмешается, не спасёт нас от этого? Я серьёзно.



ФЛОЙД БРАУН: Меня поражает, что многие издания, публикующие документы Пентагона и почти все материалы WikiLeaks… Раз за разом они более чем охотно предавали гласности глубочайшие тайны американского правительства. Но в данном случае конкретно этот секрет… Они так хорошо избегают упоминания имени разоблачителя в СМИ.



IT-индустрия сильно изменилась с момента избрания Дональда Трампа. И все эти большие перемены связаны с препятствованием донесению идей Дональда Трампа до населения.



Да, я заметил.



ФЛОЙД БРАУН: Если посмотреть на Twitter, Twitter скрывает собственные твиты Дональда Трампа! И Facebook ограничил число людей…



То есть это гораздо большее вмешательство… Это вмешательство такого масштаба, что Путин, при всей свой решимости «взломать нашу демократию», даже рядом не стоял, даже не мог такого помыслить! Вроде бы американские компании кладут свою руку на чашу весов демократии — и никто ничего об этом не говорит! Почему?



ФЛОЙД БРАУН: Об этом следовало бы говорить. И конгресс должен вести расследование в отношении них…



Да!



ФЛОЙД БРАУН: Все эти компании невероятно разрослись. В своей книге «Тираны от IT-индустрии» я говорю о том, сколько данных собирают на каждого индивида. Американцы не имеют никакого представления об объёме информации — от медкнижек до истории поисковых запросов и посещения сайтов… Каждая интернет-страница, на которую они заходят, где-то записывается!



Конечно!



ФЛОЙД БРАУН: Людям следует взбунтоваться против этого.



Да.



ФЛОЙД БРАУН: И, откровенно говоря, это очень опасная ситуация…



Так и есть!



ФЛОЙД БРАУН: Когда вы видите такого рода цензуру, это хуже, чем то, чего можно было бы ждать от Путина и СССР! Или от русских!



Дата выхода в эфир 13 ноября 2019 года.