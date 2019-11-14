Fox News: американская газета пообещала не освещать новости, которые неприятны активистам

Газета чикагского Северо-Западного университета, одного из самых престижных по части журналистики, извинилась перед политическими активистами за то, что освещала выступление бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса, передаёт Fox News. Как отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд, когда газетчики обещают больше не печатать неприятных новостей, это предвещает смерть журналистики.
Вы хотели знать, до чего докатились колледжи? Одно учебное заведение, которое считается превосходным по части журналистики, заявляет, что больше не будет освещать новости, которые не нравятся активистам. The Daily Northwestern — студенческая газета Северо-Западного университета — опубликовала смехотворно жалкое извинение перед активистами после своей статьи о выступлении (бывшего генпрокурора США. — ИноТВ) Джеффа Сешнса в университете.
Активисты решили, что это событие не следовало освещать, потому что им больше нравится, когда слышат только их мнение. Трусливая газета прогнулась, как дешёвая палатка, извиняясь за то, что направила репортёра освещать мероприятие, и дала жалкое обещание отныне освещать лишь то, что не оскорбляет их чувства.
Вы только подумайте! Газета извиняется за освещение новостей! Это как если бы стоматолог извинялся за то, что ставит пломбу. Или как я, если бы я извинялся за то, что наполняю вас такими великолепными знаниями!
Это ещё один пример того, как сумасшедшие маргиналы заставили прекратить диалог, очернив его как якобы вредоносный и полный ненависти. Имейте в виду, самые громкие, самые худшие формы самовыражения, иногда даже связанные с насилием, исходят от этих никчёмных зануд. Но они не видят, что их собственное психическое насилие наносит вред другим людям. Почему? Ну, это же колледж. Труп, гниющий изнутри.
Газета делает вид, что освещает новости, но это будут лишь те новости, которые одобряют активисты. То есть редакторы газеты просто ушли с работы и всё передали активистам. Может быть, поэтому настоящая журналистика умирает. От этой новости может случиться стресс, и её, наверное, тоже не будут освещать.
Дана, это отвратительно, но не удивительно.
ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News, бывший пресс-секретарь Белого дома:Вот я и думаю: дошло до того, что мы стали ожидать такого…
Да.
ДАНА ПЕРИНО:…отовсюду. А Северо-Западный университет… Я была бы не прочь отучиться в Северо-Западном, на факультете журналистики!
Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило, что украинские военные задержали боевиков украинской националистической группировки «Правый сектор»* после того, как радикалы напали на командира бригады ВСУ.
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что 10 молодых учёных и пять авторских коллективов из Подмосковья получат премии за научно-технические достижения и их практическое применение в размере 700 тыс. рублей, передаёт телеканал «360».
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как ей удалось прийти в себя после неудачного проката короткой программы на втором в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada.
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ с адвокатами затягивает завершение процесса своей экстрадиции из Австрии в Соединённые Штаты требованием пересмотра дела, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
В отношении жителя посёлка Верхние Серги утвердили обвинительное заключение по статье «Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах». Преступление совершено 26 лет назад, сообщает TagilCity.ru.
Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв в беседе с «Крыминформ» рассказал о совместных учениях кораблей и судов Черноморского флота по отработке действий при ЧП на борту.
Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Бельгии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
В России зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственной инспекции труда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Роструда.
После стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено третье уголовное дело — о халатности должностных лиц образовательного учреждения. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о призывах вернуть в национальную команду Игоря Акинфеева в свете ошибок нынешнего вратаря сборной Маринато Гилерме.
Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил, что законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, может быть внесён на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года.