Fox News: американская газета пообещала не освещать новости, которые неприятны активистам

Газета чикагского Северо-Западного университета, одного из самых престижных по части журналистики, извинилась перед политическими активистами за то, что освещала выступление бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса, передаёт Fox News. Как отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд, когда газетчики обещают больше не печатать неприятных новостей, это предвещает смерть журналистики.

Вы хотели знать, до чего докатились колледжи? Одно учебное заведение, которое считается превосходным по части журналистики, заявляет, что больше не будет освещать новости, которые не нравятся активистам. The Daily Northwestern — студенческая газета Северо-Западного университета — опубликовала смехотворно жалкое извинение перед активистами после своей статьи о выступлении (бывшего генпрокурора США. — ИноТВ) Джеффа Сешнса в университете.



Активисты решили, что это событие не следовало освещать, потому что им больше нравится, когда слышат только их мнение. Трусливая газета прогнулась, как дешёвая палатка, извиняясь за то, что направила репортёра освещать мероприятие, и дала жалкое обещание отныне освещать лишь то, что не оскорбляет их чувства.



Вы только подумайте! Газета извиняется за освещение новостей! Это как если бы стоматолог извинялся за то, что ставит пломбу. Или как я, если бы я извинялся за то, что наполняю вас такими великолепными знаниями!



Это ещё один пример того, как сумасшедшие маргиналы заставили прекратить диалог, очернив его как якобы вредоносный и полный ненависти. Имейте в виду, самые громкие, самые худшие формы самовыражения, иногда даже связанные с насилием, исходят от этих никчёмных зануд. Но они не видят, что их собственное психическое насилие наносит вред другим людям. Почему? Ну, это же колледж. Труп, гниющий изнутри.



Газета делает вид, что освещает новости, но это будут лишь те новости, которые одобряют активисты. То есть редакторы газеты просто ушли с работы и всё передали активистам. Может быть, поэтому настоящая журналистика умирает. От этой новости может случиться стресс, и её, наверное, тоже не будут освещать.



Дана, это отвратительно, но не удивительно.



ДАНА ПЕРИНО, ведущая Fox News, бывший пресс-секретарь Белого дома: Вот я и думаю: дошло до того, что мы стали ожидать такого…



Да.



ДАНА ПЕРИНО: …отовсюду. А Северо-Западный университет… Я была бы не прочь отучиться в Северо-Западном, на факультете журналистики!



Да. Где это, кстати?



ДАНА ПЕРИНО: В Чикаго.



Дата выхода в эфир 12 ноября 2019 года.