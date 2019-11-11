Fox News: «холодная война на расовой почве» — школы в США больше не учат, а промывают мозги

Калифорнийские школы плохо учат детей считать и писать, зато вводят новые уроки, на которых рассказывают про угнетение и расизм, передаёт Fox News. Как отмечает гостья телеканала, публицистка Хезер Мак Дональд, подобные тенденции можно видеть и в других штатах, причём чем более политизирована школа, тем менее грамотны её ученики.

Всего около половины учащихся в штате Калифорния удовлетворяют нормативам по английскому языку, ещё меньше тех, кто владеет математикой. В былые времена, когда руководители Калифорнии ещё не выжили из ума, они бы обеспокоились, ведь это признак того, что их школы не справляются! Но теперь это их не заботит. Калифорния только что решила учить другим вещам, зачем ей деление в столбик, теперь главное не образование, а идеологическая обработка!



Мы знаем об этом, потому что штат сам выложил эту информацию. Штат планирует ввести для учащихся новый обязательный предмет — этноведение. Можете себе представить, что это будут за уроки. Но, опять-таки, не надо представлять, мы уже знаем. Типовая учебная программа напоминает справочник отдела кадров Vox.com — если это не ад, то что же? Там фигурируют такие темы, как «колониальность» и «гегемония», что бы это ни значило. Школьникам будут навязывать курсы, посвящённые их «интерсекциональным и родовым корням». В рамках этих курсов капитализм будут описывать как форму власти и угнетения, сравнимую с расизмом, превосходством белых и дискриминацией инвалидов.



Многие в Калифорнии уже проходят курсы этноведения. К примеру, чартерная школа в Лондейле требует от учеников писать письма о желании порвать с различными формами угнетения. Студенты должны убеждать лидеров в том, что мужественность, гетеронормативность и газопроводы обесчеловечивают. Конечно, если они способны написать по-английски хоть одно предложение. Многие не могут. Всё это звучит как хорошая шутка, но это не шутка. Это учебная программа государственных школ в крупнейшем штате страны.



Сегодня с нами Хезер Мак Дональд — автор книги «Мания разнообразия». Итак, если крупнейшая школьная система в США учит этому, что именно это предвещает? К чему мы придём через десять лет?



ХЕЗЕР МАК ДОНАЛЬД, консервативный публицист: Это приведёт нас на самое дно мирового образования. Потому что это не только Калифорния, Такер, а жаль, люди могли бы просто переехать. Это происходит в Айове, в Индиане, в Аризоне, это красные (республиканские. — ИноТВ) штаты.



Мы всё больше и больше отстаём от наших международных конкурентов. Только на этой неделе вышли национальные стандарты, ситуация с чтением и математикой ухудшилась повсеместно. Явная обратно пропорциональная зависимость: чем больше школа политизируется, тем хуже становятся наши основные навыки.



Раньше нам это было важно! Помню, либералы говорили: «Не могу поверить, что мы проигрываем Норвегии!» Или Тайваню, или ещё кому-то. Похоже, что они решили: «Мы больше не соревнуемся, вся система расистская, прячьтесь под кровать, факты не имеют значения».



ХЕЗЕР МАК ДОНАЛЬД: Да, очевидно, что их больше заботят их лживые утверждения об Америке. Как говорят у них, в этноведении, речь идёт о «децентрации белизны». Давайте переведём. Что это значит? Это значит, что любой человек уже потому, что он белый, является угнетателем. То есть шахтёр-угольщик в Кентукки, которого сократили, имеет больше власти и привилегий, чем Барак Обама или Эрик Холдер. Потому что белый.



Разве это не расизм?



ХЕЗЕР МАК ДОНАЛЬД: Да, именно это и есть расизм, Такер. Это холодная война на расовой почве. И я думаю, что сейчас положение критическое. Потому что это яд, впрыскиваемый в наш политический класс. Он положит конец всем меритократическим стандартам. Родителям надо начать уводить своих детей из школ. Мы больше не можем предоставлять им пушечное мясо для такого расового разделения.



Учите детей дома! Хочется надеяться, что люди, жертвующие миллионы долларов коллеждам, и так чрезмерно финансируемым… Я только что была в Йельском университете, это просто вершина привилегированности! Пусть лучше начнут создавать школы, уважающие знания, уважающие нашу традицию и исходящие из фактов.



Любого преподавателя, заявляющего, что Запад и Америка — источник угнетения в мире, уже на этом основании следует уволить. Потому что это доказательство полного невежества, исторического невежества. Именно Запад освободился от трайбализма…



Да.



ХЕЗЕР МАК ДОНАЛЬД: …от колониализма, от рабства. И дал миру понятие прав личности, понятие толерантности. И не в Америке, не на Западе до сих пор практикуются рабство, геноцид и гомофобия, а в странах третьего мира.



Дата выхода в эфир 07 ноября 2019 года.