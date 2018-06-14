Fox News: в американскую науку всё чаще берут не за заслуги, а за пол и цвет кожи

Продвижение расового и гендерного разнообразия в США зашло так далеко, что в стране не осталось ни одного научного учреждения, которое могло бы набирать сотрудников, ориентируясь исключительно на их заслуги и квалификацию, передаёт Fox News. Как отмечает гостья эфира Хезер Макдональд из Манхэттенского института, такая политика обходится налогоплательщикам в десятки миллионов долларов и понижает конкурентоспособность американской науки.

В этой программе мы подробно рассказывали о войне со стандартами в Федеральном управлении гражданской авиации, где начинающим авиадиспетчерам приходилось отвечать на не относящиеся к делу вопросы биографического характера. Увы, это далеко не единственный пример упадка стандартов в США. Вдали от глаз общественности, без всяких дискуссий — это просто происходит. Даже в научных сферах. Неожиданно, но это так.



Хезер Макдональд подробно описала на страницах City Journal, как школы и другие учреждения понижают требования, стремясь к большему (гендерному и расовому. — ИноТВ) разнообразию, что бы это ни значило. Кроме того, скоро выйдет её книга «Мания разнообразия». Сегодня Хезер Макдональд с нами. Спасибо, что пришли, Хезер!



ХЕЗЕР МАКДОНАЛЬД, сотрудница Манхэттенского института: Вам спасибо.



Мы были потрясены, когда узнали, что Федеральное управление гражданской авиации намеренно набирало неквалифицированных авиадиспетчеров. Это ведь безумие, причём опасное! Но можно ли было предположить, что те же движущие силы проберутся и в естественные науки? В медицину, в исследовательскую работу… Вы говорите, что всё так и есть.



ХЕЗЕР МАКДОНАЛЬД: Очень тревожно, Такер, что нет ни одного учреждения, которое бы набирало людей исключительно за заслуги и было бы свободно от ядовитой «политики идентичности». Федеральные органы власти бросают на ветер десятки миллионов долларов из карманов налогоплательщиков, заставляя научные лаборатории набирать сотрудников по таким неуместным критериям, как раса и гендер.



Они исследуют — вы только послушайте! — «пересечение форм дискриминации и угнетения в точных науках». Авторы исследования — два специалиста по гендерной идентичности. Не этого хотел конгресс в 1950 году, когда создавал Национальный научный фонд для финансирования серьёзных научных исследований!



Совершенно неуместно приплетая расовое и гендерное разнообразие к научным достижениям, мы подвергаем огромному риску конкурентоспособность нашей науки.



А я-то думал, что левые, цитирую, «верят в науку». У них было небольшое шествие под этим лозунгом — кажется, года полтора назад. Есть ли научные данные, свидетельствующие, к примеру, о важности расы или гендера исследователя, о том, что это каким-то образом влияет на исход эксперимента?



ХЕЗЕР МАКДОНАЛЬД: Левые ненавидят науку, когда она подтверждает факты, которые им не нравятся. И объективность ненавидят. Нет, в пользу этого нет абсолютно никаких научных данных. 200 человек, получавших гранты Национального научного фонда, стали обладателями Нобелевской премии — за такие вещи, как обнаружение тёмной материи или исследования действия вирусов. И здесь раса не играла абсолютно никакой роли. Только заслуги!



Конечно, левые считают, что разнообразие важно для научного мышления. Нет, не важно! Если в лаборатории работают одни женщины — замечательно! Одни азиаты — замечательно! Одни чернокожие — замечательно! Общественности важно лишь одно: лечите ли вы болезнь Альцгеймера. А для этого надо не обращать внимания ни на расу, ни на гендер — и набирать сотрудников, исходя из их заслуг, а не из этих критериев.



Ужас: они заразили науку политикой! Надеюсь, вы ещё вернётесь и расскажете нам подробности. Рад был вас видеть, Хезер Макдональд!



ХЕЗЕР МАКДОНАЛЬД: Спасибо.



Дата выхода в эфир 13 июня 2018 года.