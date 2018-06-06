Fox News: при Обаме толерантность стала важнее авиабезопасности

При администрации Обамы Федеральное управление гражданской авиации изменило критерии подбора авиадиспетчеров, сделав приоритетом политкорректность и разнообразие, а не безопасность пассажиров, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, при приёме на работу предпочтение отдают людям, получавшим плохие оценки по естественным наукам и не работавшим последние три года.

Трудно представить себе более трудную и важную работу, чем работа авиадиспетчера. Попробуйте-ка сами, это потребует у вас много времени. Каждый день более двух с половиной миллионов американцев вылетают и прилетают в американские аэропорты. Не говоря уже о грузовых перевозках на много миллиардов долларов. В каждый момент в небе над Соединёнными Штатами около пяти тысяч самолётов и вертолётов. 11 сентября авиадиспетчерам потребовалось чуть более часа, чтобы направить все до единого на безопасную посадку. Попробуйте-ка сами!



Это работа, в которой даже маленькая ошибка может немедленно привести к гибели сотен людей. Неудивительно, что долгое время авиадиспетчеров отбирали тщательнее, чем всех остальных федеральных служащих. Обычно требовалось, чтобы соискатель прошёл военную службу или специальную подготовительную программу Федерального управления гражданской авиации в колледже. После этого они сдавали специализированный экзамен, проверяющий необходимые для работы умения. Например, математические способности и решение сложных задач. Принимали только набравших самые высокие баллы. Это была система по отбору лучших, и на протяжении десятилетий она работала.



Потом, при администрации Обамы, бюрократы-активисты решили, что в личном составе авиадиспетчерской службы недостаточно (расового. — ИноТВ) разнообразия. Они никогда не объясняли, почему разнообразие важно для управления воздушным движением или почему оно важнее традиционных целей, таких как компетентность и общественная безопасность. Без всякого голосования Федеральное управление гражданской авиации просто упразднило старую систему набора сотрудников и заменило её системой, продвигающей разнообразие. Большинство людей об этом даже не подозревают.



Теперь Федеральное управление гражданской авиации требует от множества соискателей заполнить так называемый биографический опросный лист. Прежде чем начнутся все остальные проверки. Если ваши ответы не понравились ответственным за разнообразие, ваша кандидатура даже не подлежит рассмотрению. И неважно, насколько вы опытны или как хорошо можете себя проявить на остальных экзаменах.



Биографический опросный лист превыше всего. Но что же в нём? Мы можем ответить на этот вопрос, потому что заполучили экземпляр. И мы также узнали, как присуждают баллы. Это шокирует.



Приведу пример. В одном из пунктов соискатели должны назвать предмет, по которому у них была самая плохая оценка в средней школе. Предпочтительный ответ — «естественные науки». Другими словами, если вы не смыслите в естественных науках, Федеральное управление гражданской авиации особенно жаждет принять вас авиадиспетчером. Согласно оценочному листу, за плохую успеваемость по естественным наукам вы получаете десять баллов.



В другом вопросе речь идёт о трудовом стаже. По мнению Федерального управления гражданской авиации, лучший ответ — «совсем не работал последние три года». Если вы не работали, вы получаете десять баллов. Видимо, из безработных получаются самые лучшие авиадиспетчеры. Это, конечно, бред, но мы это не придумали.



Поощряют и тех, кто много занимался спортом в старших классах. Для сравнения: соискатели, заявляющие, что много знают об управлении воздушным движением, получают лишь пять баллов. Профессиональные пилоты получают два балла. Повторяю: соискатели, которые вообще не работали, которые были безработными последние три года, получают десять баллов! Пилоты — два балла.



Это безумие. И это опасно. Этому нет оправдания. Мы спросили пресс-секретаря Федерального управления гражданской авиации, почему соискатели должности авиадиспетчера получают больше баллов за занятие спортом в старшей школе, чем за управление самолётом или за большие познания в управлении воздушным движением. Вот что он ответил, цитирую: «Я тоже пытаюсь это выяснить». Выходит, что не очень-то пытается. Мы до сих пор не дождались от него настоящего объяснения. И, конечно, не дождёмся, потому что никакого объяснения нет. За исключением одного: «Заткнитесь! Разнообразие!»



Но мы не заткнёмся. Это слишком важно. На кону жизни людей.



Дата выхода в эфир 04 июня 2018 года.