Fox: под видом борьбы с «разжиганием ненависти» YouTube занялся политической цензурой

Интернет-гигант YouTube затрудняет поиск неугодных материалов и не позволяет их авторам зарабатывать на просмотрах, сообщает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, «разжигание ненависти» могут усмотреть в самых невинных консервативных видеороликах, при этом республиканский конгресс США даже не пытается защитить главную ценность Америки — свободу слова.

В последние годы в адрес YouTube, монополиста в сфере цифрового видео и части цифрового поисковика-монополиста Google, звучат обвинения в препятствовании выражению консервативных взглядов. Цензуре на YouTube подвергся PragerU и другие безобидные правоцентристские поставщики контента. YouTube отрицает какой-либо умысел и утверждает, что это случайность. «У нас нет политической повестки дня». Оказывается, это ложь.



Наша программа заполучила эксклюзивный материал — внутреннюю служебную записку YouTube от апреля 2017 года, в которой подробно расписано, как YouTube подвергает видеоматериалы цензуре. Одна из причин, по которым масштаб цензуры на YouTube неочевиден для большинства людей, заключается в том, что у компании хватает ума не стирать каждое видео, которое она хочет подвергнуть цензуре. Вместо этого в отношении многих видеоматериалов вводится «ограниченный режим». Так это названо в служебной записке. Звучит как что-то из саентологии!



Видеоматериалы ограниченного режима сайт намеренно отправляет в самый конец, так что их труднее найти. Кроме того, они демонетизированы: те, кто их выложил, не могут на них зарабатывать. Сколько бы ни было просмотров.



Думаете, это пустяк? Что было бы, если бы вы не могли найти в газетном киоске The New York Times? А если бы издателям запретили зарабатывать на продаже газеты? Это подпадало бы под определение цензуры? Разумеется.



Каковы же критерии цензуры для видеоматериалов на YouTube? Как сказано в служебной записке, под цензуру подпадает, цитирую, «спорный религиозный или шовинистический контент», а также «крайне спорный, провокационный контент». Что именно под этим подразумевается? Никаких определений не даётся, всё абсолютно субъективно. Решение принимает YouTube, причём максимально политизированно.



Приведу пример. YouTube счёл «провокационной» попытку PragerU поставить под сомнение утверждение о повальном расизме среди полицейских. Если вы не считаете их всех расистами, с вами что-то не так, полагает YouTube. Так что видеоролик PragerU был демонетизирован и, по сути, объявлен разжигающим ненависть.



В то же время видеоролики, в которых утверждается, что, скажем, белые от природы злы, остаются на YouTube без каких-либо ограничений. Политическая подоплёка очевидна.



Служебная записка даёт ясное понимание того, где YouTube берёт цензоров. В документе поясняется, что компания привержена, цитирую, «свободе принадлежности, в том числе тем благам, которые являются продуктом разнообразия и инклюзии». Ладно, звучит хорошо. Но что именно имеется в виду? Опять-таки, это совершенно субъективно, причём так и задумано. В служебной записке говорится, в частности, что видео может быть удалено с сайта, если в нём содержатся какие-либо «уничижительные высказывания против группы, являющейся объектом защиты». Так какие же это группы? YouTube относит к ним, в частности, беженцев.



Итак, предположим, вам не нравится, что беженцев расселяют в вашем районе. Вы думали, что как гражданин имеете право на несогласие с политикой властей. А вот и нет, YouTube так не считает. Ваши жалобы на действия властей они подвергнут цензуре, да ещё и назовут вас мракобесом. Если вам, к примеру, не нравится политика расселения беженцев. Хм…



Неудивительно, что в числе тех, кому YouTube доверил цензуру против «экстремистского контента», оказался Southern Poverty Law Center, который сам является экстремистской организацией. Какая ирония! SPLC давно замечен в разжигании ненависти и разногласий в политических целях. Именно SPLC оклеветал Family Research Council, назвав его «группой, пропагандирующей ненависть», а стрельбу в ночном клубе Pulse назвал «атакой со стороны правых» — как вы знаете, это неправда.



SPLC полностью дискредитирован. К такому выводу придёт всякий, кто потратит пять минут на изучение вопроса. Тем не менее, YouTube доверяет Southern Poverty Law Center цензуру над вашими видеоматериалами. А это о многом говорит.



Мы обратились к YouTube за комментарием. Мы спросили, пересматривала ли компания свою политику с прошлого года, когда была написана та служебная записка. Нас едва удостоили ответом. Агент по связям с общественностью дал нам ссылку на запись в блоге юриста Google, датированную июнем прошлого года. В этой записи юрист обещает, что компания будет ещё энергичнее подвергать цензуре видеоролики, которые ей не нравятся.



Стоит отметить, что с этой цензурой не борется почти никто из облечённых властью. Итак, американская компания, которую взрастили в Америке американцы, под защитой американских законов и судов, теперь занимается подрывом самого священного из американских прав — свободы слова. И при этом конгресс, который, кстати, сейчас под контролем республиканцев, не принимает вообще никаких мер. В ответ на прямой вопрос они бормочут что-то неразборчивое про «свободный рынок» — и вновь принимаются за разработку очередной налоговой льготы для таких компаний, как YouTube.



Тем временем нам, остальным, живущим здесь и по-прежнему любящим свободу слова, остаётся полагаться только на себя. Большие цифровые монополии требуют, чтобы мы приняли их мировоззрение, и затыкают нам рот, если мы не согласны. У них слишком много власти. Они — угроза для этой страны. Самое время выражать недовольство, пока у нас ещё есть такая возможность.



Дата выхода в эфир 26 апреля 2018 года.