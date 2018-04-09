Guardian: YouTube обвинили в шпионаже за детьми ради прибыли с рекламы

Коалиция из 23 правозащитных организаций отправила жалобу в Федеральную торговую комиссию США, в которой говорится, что YouTube собирает личные данные детей до 13 лет без согласия их родителей в нарушение законодательства, пишет The Guardian. Как отмечает издание, правозащитники считают, что платформа использует эти данные в целях рекламы и получения прибыли.

Коалиция из 23 групп по защите прав детей, потребителей и конфиденциальных данных пользователей отправила жалобу в Федеральную торговую комиссию США, в которой говорится, что Google нарушает законы по защите конфиденциальности детей путём сбора личных данных в целях рекламы, пишет The Guardian.

Эти организации утверждают, что, несмотря на заявления Google о том, что её платформа YouTube предназначена для лиц старше 13 лет, компания знает о том, что этим сайтом пользуются дети, не попадающие под эти критерии.

Кроме того, это объединение считает, что Google собирает такие личные данные детей до 13 лет, как их местоположение и телефонные номера, а также отслеживает посещаемые ими сайты без наличия согласия их родителей, которое требуется, согласно Закону о защите конфиденциальности детей в интернете (CОРРА).

В связи с этим от Федеральной торговой комиссии требуют расследовать это дело и наказать Google за эти нарушения.

«На протяжении многих лет Google отказывался от ответственности перед детьми и их семьями, лицемерно заявляя, что YouTube — сайт, наполненный популярными мультфильмами, детскими песенками и рекламой игрушек, — это платформа не для детей до 13 лет, — заявил генеральный директор Кампании за детство без рекламы Джош Голин. — Google получает огромные прибыли за рекламу для детей и должен соблюдать CОРРА. Федеральной торговой комиссии пора призвать Google к ответственности за нелегальный сбор данных и рекламу».

По некоторым данным, YouTube — это самая популярная платформа среди детей в США: ею пользуются около 80% детей от 6 до 12 лет. Google создал для этой аудитории специальное приложение YouTube Kids с соответствующим содержанием и рекламой. Кроме того, Google предпринял серьёзные усилия для тщательной модерации этой платформы.

Однако члены коалиции считают, что этого недостаточно, а YouTube намеренно заманивал молодых людей на свою платформу, наполненную рекламой. «Как и Facebook, Google бросил огромные ресурсы на получение прибыли вместо защиты личных данных», — заявил Джефф Честер из Центра цифровой демократии.

«YouTube знает, что дети посещают их сайт, и создали такие каналы, которые специально на них рассчитаны, однако, похоже, что они не получили необходимое разрешение родителей, перед тем как собирать о них информацию», — отметила Кэти Макиннис из Союза потребителей.

YouTube не оставил эти жалобы без ответа. «Хотя мы пока что не получили эту жалобу, защита детей и их семей всегда была для нас высшим приоритетом. Мы внимательно ознакомимся с жалобой и попробуем найти моменты, которые можно улучшить. Так как YouTube не предназначен для детей, мы вложили серьёзные средства в создание приложения YouTube Kids, которое представляет собой альтернативу, специально разработанную для юных зрителей», — заявил представитель компании.