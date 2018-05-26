Fox News: чувство безопасности привело к «разложению» американского общества

Американские кофейни отныне открыты для бродяг, а родители судятся с взрослым сыном, чтобы заставить его жить отдельно. Таковы, по мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, первые признаки деградации Америки. Как отмечает гость программы, журналист Майкл Роу, найти честного трудягу в стране все сложнее, зато самодовольство нации набирает обороты.

Если приглядеться, можно заметить то тут, то там едва уловимые признаки разложения нашего общества. К примеру, компания Starbucks недавно объявила, что отныне места в зале и уборные будут доступны посетителям, которые ничего не платят. Это плохая новость, если вы хотите пойти туда со своими детьми, и хорошая, если вы бродяга. Тем временем в Нью-Йорке одной паре пришлось выселять из своего подвала 30-летнего сына, потому что тот отказывался съезжать. Многие защищали его решение жить там вечно.



Майк Роу — ведущий программы Somebody’s Gotta Do It («Кто-то же должен» — ИноТВ) на канале TBN. Премьера нового сезона уже скоро. Он только что прокомментировал для нас эти истории и их возможную взаимосвязь. Послушайте.



Сегодня с нами Майк Роу. Рад вас видеть, Майк!



МАЙКЛ РОУ, телеведущий: Как дела, Такер?



Лучше не бывает. Но я в замешательстве, и, возможно, вы поможете мне разобраться, что к чему. Starbucks объявляет, что больше не надо ничего покупать, чтобы шататься по их магазинам и пользоваться уборной. Тем временем 30-летние судятся с родителями за право оставаться жить у них в подвале. Есть ли связь между этими историями? Можно ли сделать из них более широкие выводы о том, куда движется эта страна?



МАЙКЛ РОУ: Кошки и собаки живут вместе.



Именно!



МАЙКЛ РОУ: Знаете, лично я сейчас как раз занят тем, чем занимаюсь каждый год: пытаюсь присудить стипендии за трудовую этику.



Да.



МАЙКЛ РОУ: С каждым годом это всё труднее. Итак…



Погодите, погодите! Всё труднее… раздавать деньги?



МАЙКЛ РОУ: За последние пять лет мы раздали пять тысяч… пять миллионов долларов. И да, с каждым годом всё труднее и труднее с полным основанием наградить кого-то за трудовую этику. Чтобы получить мою стипендию, надо делать вещи, которые для других стипендий не требуются: нужно писать сочинения, снимать видеоролики и подписывать клятву S.W.E.A.T.*. Зачастую, столкнувшись с моими требованиями, люди, что называется, обижаются. И я нахожу это… я нахожу это очень интересным. Я не особо беспокоюсь по этому поводу, я ведь понимаю, что ценное почти всегда востребовано и трудовая этика очень востребована.



Но вернусь к вашему вопросу о том, почему её стало труднее найти. Думаю, это может быть связано с ожиданиями, порождёнными движением за «безопасную территорию». Вы в своей программе много говорили на эту тему, и я начинаю думать, что, может быть, действительно есть связь между ожиданиями посетителя Starbucks и ожиданиями квартиранта, который случайно является вашим родственником, по отношению к подвалу, в котором он в данный момент проживает. И так далее.



Я хочу сказать, что из всех расколов в этой стране… Думаю, можно сделать довольно интересное наблюдение: есть раскол в наших ожиданиях по поводу того, что будет, если ставить во главу угла безопасность и чувства. Думаю, это и создаёт настоящую разобщённость, которую людям трудно осмыслить.



Секундочку! Вы говорите, что безопасность — не самое важное на свете?



МАЙКЛ РОУ: Я говорю, что в конечном итоге все хотят возвращаться домой невредимыми. Безопасность всегда будет приятной тривиальностью, мудрой банальностью. «Безопасность на первом месте» — это путь к идиотизму. Это позволяет нам поверить, что кому-то другому наше благополучие может быть важнее, чем нам самим.



Да…



МАЙКЛ РОУ: Как только мы начинаем верить в эту чепуху, мы попадаем в тёплые и крепкие объятия самодовольства. Нет, безопасность — не враг, но если делать её приоритетом, то давайте все завернёмся в плёнку с пузырьками и будем ездить со скоростью около пяти миль в час. И никогда не будем браться ни за что, в чём можно усмотреть какой-то риск.



Поистине глубокая мысль!



Дата выхода в эфир 24 мая 2018 года.



* Кодекс трудовой этики, придуманный Майклом Роу (прим. ИноТВ).