NTD: самым популярным предметом Йельского университета стало «счастьеведение»

Новый курс «Психология и счастливая жизнь» профессора Лори Сантос стал самым популярным за 300-летнюю историю легендарного Йельского университета. Желающих его посетить оказалось уже так много, что курс даже пришлось выложить в интернет, передаёт NTD.

Концертный зал Йельского университета заполнили 1200 студентов. Сюда их привёл поиск одного из самых неуловимых сокровищ жизни — счастья. Как его обрести, рассказывает профессор Лори Сантос. Её курс «Психология и счастливая жизнь» стал самым популярным за 300-летнюю историю университета. Желающих его прослушать уже так много, что курс выложили в интернет.

ЛОРИ САНТОС, профессор психологии: Существует психологический феномен «неверного желания», когда хочешь чего-то не того. Мы много трудимся ради большой зарплаты или покупки большого дома, но это ошибка. Всё это не принесёт того счастья, на которое мы рассчитываем.

Лори Сантос называет четыре необходимых условия для счастья: это живое общение с семьёй и друзьями, физические упражнения, медитация и возможность хорошо высыпаться.

ЛОРИ САНТОС: Исследователи пытаются понять, как люди становятся счастливыми. Счастливые люди проводят много времени с другими. Они уделяют внимание друзьям и семье. Они даже находят время, что поболтать с баристой. Общение с людьми — это социальные связи. Они необходимы для счастья.

Профессор также считает, что нужно быть доброжелательным и уметь почаще благодарить других. Для этого нужно над собой работать.

«Счастьеведение» студентам уже помогает.

СТУДЕНТКА: Я стараюсь отслеживать свои мысли, наблюдаю за эмоциями и тем, что их вызывает. Стараюсь не расстраиваться из-за оценок, работы и прочего. Пытаюсь сосредоточиться на настоящем и окружающих меня людях.

Йельский университет — один из старейших в США. Его выпускниками были пять американских президентов, известные политики и знаменитые актёры, такие как Пол Ньюман и Мерил Стрип.

Дата выхода в эфир 30 марта 2018 года.