Несмотря на суровый климат и тёмные зимы, Финляндия — самая счастливая страна в мире. К такому выводу пришли в организации при ООН в ходе ежегодного исследования.
NTD: Финляндия стала самой счастливой страной мира в рейтинге ООН
Несмотря на суровый климат и тёмные зимы, Финляндия — самая счастливая страна в мире. К такому выводу пришли в организации при ООН в ходе ежегодного исследования.
Глава миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусам Зомлот в беседе с РИА Новости рассказал, что власти США попросили членов его семьи покинуть страну.
С начала сентября в столице выпало около четверти месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погодного центра «Фобос».
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о невозможности проведения Россией «акустических атак» на дипломатов США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия совершит кибератаку, то альянс ответит на подобное нападение.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что работает над созданием «мощного левого движения».
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о пяти случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.
В Москве в понедельник, 17 сентября, ожидается до +18 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информацию Гидрометцентра.
В камчатском филиале Геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 у берегов Камчатки.
В американском штате Массачусетс жителям городов Андовер, Северный Андовер и Лоренс разрешили вернуться в свои дома после серии взрывов, вызванных утечкой газа.
В Алтайском крае пассажирский автобус перевернулся на трассе, в результате чего пострадали 15 человек.
Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 18 и 19 сентября проведут переговоры в Пхеньяне, во время которых обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.
Известный в Санкт-Петербурге певец Михаил Луконин погиб в результате аварии, которая произошла на Псковском шоссе.
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава России Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил ввести в стране сухой закон.
Правительство России собирается заблокировать депутатскую инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты.
Число пострадавших в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут» увеличилось до 391 человека.
Сотрудники правоохранительных органов Одесской области во время санкционированных обысков обнаружили у жителя Беляевского района арсенал оружия, включая три миномёта.
Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях содержания дочери.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что компания Twitter блокирует страницы реально существующих иранцев, при этом оставляя активными аккаунты ботов, созданных для антиправительственной пропаганды.
Издание Daily Mail сообщило, что люди, которые почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в британском городе Солсбери, были русскими.
По меньшей мере 22 человека получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодарском крае.
Полиция британского графства Уилтшир прокомментировала ситуацию с пострадавшими посетителями ресторана в Солсбери.
Представитель приморского избиркома объяснил, почему при подсчёте 99,03% бюллетеней во втором туре выборов главы региона кандидат на пост губернатора Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента Андрея Ищенко.
В США число жертв урагана «Флоренс», ослабевшего до уровня тропической депрессии, достигло 17 человек.
Кандидат от КПРФ на пост главы Приморья Андрей Ищенко заявил, что объявляет бессрочную голодовку из-за несогласия с итогами выборов.
На 80-м году жизни в Туле скончался главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет ПАО «Конструкторское бюро приборостроения» Владимир Кузнецов.
По меньшей мере 362 человека получили травмы из-за обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут».
Всех посетителей ресторана Prezzo в британском Солсбери отвезли в больницу и призвали сдать кровь для анализов.
Сотрудники правоохранительных органов американского штата Северная Каролина задержали пять человек, которые занимались мародёрством в городе Уилмингтон, когда там бушевал ураган «Флоренс».
Власти Китая могут отказаться вести торговые переговоры с США из-за угроз в свой адрес, которые поступают со стороны Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поздравил Мексику с Днём независимости.
Четыре человека получили травмы в результате хлопка в бане в подмосковной Рузе.
Телеканал RTE рассказал о том, как себя чувствуют и какую медицинскую помощь получили двое пострадавших посетителей ресторана в английском Солсбери.
По словам специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера, США считают, что Крым должен быть с Украиной. Об этом передаёт ТАСС.
В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области два человека погибли, ещё четыре пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.
В матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» — 1:1.
Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что действия константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия. Он призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил лидеров Эритреи и Эфиопии с подписанием мирного соглашения. Об этом дипломат сообщил в своём микроблоге в Twitter.
Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», занимающиеся строительством Крымского моста, выплатили суммарно 120 млрд рублей в качестве налогов. Об этом заявил председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в эфире телеканала «Россия 1».
Американские баскетболисты Дэррелл Боуи и Джозеф Макклэйн стали жертвами нападения в одном из ночных клубов Румынии.
Министр спорта России Павел Колобков на встрече с министром молодёжи и спорта Республики Болгария Красеном Кралевым отметил организацию прошедшего в Софии чемпионата мира по художественной гимнастике.
Михаил Супотницкий, кандидат биологических наук и полковник медицинской службы в отставке, в разговоре с RT назвал возможные цели исследований в американской лаборатории под Тбилиси.
В США число жертв от урагана «Флоренс», ослабевшего до уровня тропической депрессии, насчитывает 15 человек. Об этом сообщает телеканал NBC.
Итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с ведущими европейскими чемпионатами.
В Оренбурге городская администрация объявила экстренное предупреждение из-за смога, сообщает RIA56.
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан временно покинул свой пост в связи со смертью отца.
В осеннем Московском велопараде приняли участие почти 20 тыс. человек, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.
Полиция графства Уилтшир сообщила о том, что двое человек, мужчина и женщина, заявили, что почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, который находится в Солсбери.
Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение в матче четвёртого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».
Испанец Игор Антон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании веломногодневки «Вуэльта-2018» в возрасте 35 лет.