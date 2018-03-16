NTD: Финляндия стала самой счастливой страной мира в рейтинге ООН

Рейтинг самых счастливых стран, который ежегодно публикует подразделение ООН по поиску решений стабильного развития, на этот раз возглавила Финляндия. Россия оказалась на 59-м месте из 156, а самой несчастливой страной признали Бурунди, передаёт NTD.

Несмотря на суровый климат и тёмные зимы, Финляндия — самая счастливая страна в мире. К такому выводу пришли в организации при ООН в ходе ежегодного исследования.

Результаты получают в ходе опросов. Среди факторов, влияющих на душевное состояние, большинство финнов назвали хорошую экологию, безопасность, развитую систему ухода за ребёнком, бесплатное здравоохранение и хорошие школы.

ЖИТЕЛЬ ХЕЛЬСИНКИ: Нам предоставляют все необходимые услуги. Детский сад недалеко, парки обустроены. Если захотим, можем играть или кататься с горки — вот здесь, например, мы этим и занимаемся.

Это подтверждает и школьный учитель, приехавший в Финляндию из США.

БРИАННА ОУЭНС, учитель из США: Я вижу, как здесь всё работает, от бесплатного здравоохранения для всех до очень удобного транспорта и очень хороших школ — бесплатных или же принимающих учеников за небольшие деньги.

При этом уровень образования в стране — один из самых высоких. Такой вывод Организация экономического сотрудничества и развития делает по результатам тестов, проводимых по всему миру среди 15-летних подростков.

ШКОЛЬНИК: Раньше я жил в Великобритании. Там дети не ходят в школу одни, их привозят родители. Также детей не оставляют одних дома. Но в Финляндии безопасно. Можно ходить одному в школу и оставаться одному дома.

«Всемирный доклад о счастье» публикует подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. В рейтинг включены 156 стран. Для оценки принимают во внимание шесть факторов: это ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, социальная свобода, щедрость и наличие коррупции.

В прошлом году Финляндия была на пятом месте. Первое же занимала Норвегия. В этот раз, помимо них, в первую десятку вошли Дания, Швеция, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия и Австралия.

Самой несчастливой страной признали Бурунди. Россия по уровню счастья — на 59 ступени.

Дата выхода в эфир 15 марта 2018 года.