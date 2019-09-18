«Гудбай, Америка!» — PragerU рассказал, как молодёжь в США учат презирать свою историю

Американские учебные заведения, киностудии, СМИ и политики активно навязывают народу чувство стыда за собственную историю, заявляет журналист USA Today Джеймс Роббинс на сайте PragerU. По его словам, в США идёт «ненасильственная гражданская война» между патриотами и теми, кто считает свою страну изначально порочной.

Помните Америку? Если вы читали про неё в учебнике истории, вы наверняка узнали про страну угнетения, расизма, сексизма, неравных доходов, полицейской жестокости и имперских войн. В остальном это было замечательное место. Такой образ Америки рисуют в большинстве американских колледжей и школ для старшеклассников. В американских СМИ, фильмах и речах американских политиков-прогрессистов.



По выражению кинорежиссёра Майкла Мура, Америка — это «государство, основанное на геноциде, построенное рабским трудом и поддерживаемое через порабощение женщин как граждан второго сорта и лишения их экономической самостоятельности».



Такова ли история Америки? Такими ли были и остаются американцы?



Джордж Оруэлл понимал, что самый эффективный способ уничтожить народ — это отрицание и вытравливание их понимания собственной истории.



История — это гораздо больше, чем совокупность фактов. История и наше понимание истории дают нам понять, какой мы народ. Так же как ваши личные воспоминания и опыт определяют и формируют вашу личность. Стереть вашу память — значит стереть вашу личность.



Если воспитать поколение американцев так, чтобы они презирали своё прошлое, преувеличивая недостатки Америки и игнорируя её триумфы, они не будут уважать американские институты или убеждения, положенные в основу государства.



Так было не всегда. До последних нескольких десятилетий как либералы, так и консерваторы имели общее понимание истоков Америки, её истории и её миссии — распространять свободу внутри страны и по всему миру.



Они признавали Америку страной пилигримов Джеймстауна, самоочевидных истин Декларации независимости, индивидуальных прав, завоёванных революцией и гарантированных конституцией США. Это была страна пограничного духа, почти неограниченных возможностей. Страна, расплатившаяся за грех рабовладения своей кровопролитной гражданской войной. Страна экономического динамизма и бесконечной изобретательности, беспримерных личных перспектив. Страна, победившая в ХХ веке фашизм и коммунизм.



Предыдущие поколения воспринимали это как нечто само собой разумеющееся. И наслаждались этим. Так что же изменилось?



Начиная с 1960-х распространилась новая, так называемая прогрессистская интерпретация, целью которой было не возвышать, вдохновлять и объединять, а принижать, обесценивать и разделять. Заменить гордость за американские достижения стыдом.



Парадоксально, что всё это происходило тогда, когда Америка делала огромные успехи в области гражданских прав, особенно прав меньшинств и женщин. Но всё, что не дотягивает до совершенства — невозможного, поскольку любое общество состоит из людей с их недостатками, — теперь считается полным провалом. И жертв прошлого поднимают на знамя — как обвинение против настоящего.



Попутно было подорвано всё, что традиционно считалось в Америке образцом. Согласно прогрессистской интерпретации, Христофор Колумб открыл Америку лишь для того, чтобы её разграбить. Основатели (государственности США. — ИноТВ) написали конституцию лишь для того, чтобы законодательно закрепить своё рабовладение. Великие промышленные магнаты обогащались исключительно за счёт эксплуатации бедняков.



Американские традиции, которые ещё несколько лет назад были совершенно приемлемы: клятва верности флагу, исполнение государственного гимна и даже фраза «Счастливого Рождества!» — подвергаются сомнению, высмеиваются, а иногда оказываются под запретом.



Исход этой новой, ненасильственной гражданской войны — между теми, кто презирает Америку и её историю, и теми, кто почитает Америку, хоть и не отрицает её недостатков, — определит будущее американского эксперимента. Новую историю, которую будем делать мы.



Америка — это страна, построенная на рабстве, или страна, преодолевшая и устранившая рабство ценой 600 тысяч жизней? Страна вопиющей дискриминации или терпимый народ, активно стремящийся к более совершенному союзу? Страна беспощадной эксплуатации или земля безграничных возможностей? Пришла пора выбирать, какой вы запомните Америку.



Я Джеймс Роббинс, ведущий рубрики в USA Today, автор книги «Стирая Америку». Специально для Prager University.



Дата выхода в эфир 16 сентября 2019 года.