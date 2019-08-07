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ABC News: в Техасе арестованного афроамериканца провели по городу на верёвке

Материал представлен в переводе ИноТВ
Фотография, на которой видно, как конные полицейские ведут на верёвке арестованного чернокожего мужчину, вызвала негодование у американской общественности, сообщает ABC News. Некоторые отмечают, что этот снимок напоминает сцену из начала XIX века. Полиция техасского города Галвестон уже принесла извинения и призналась, что конвоировать подозреваемого таким способом было излишне.

Сегодня люди возмущены шокирующей фотографией ареста в Галвестоне, штат Техас. На ней видно, как двое конных полицейских ведут подозреваемого по улице на верёвке, к которой он привязан за наручники. Начальник полиции сегодня приносит свои извинения и заявляет, что офицеры повели себя неблагоразумно.

Репортаж Стива Осунсами.

Вот это будоражащее фото, которое распространилось по всему интернету. Сегодня полиция Галвестона пытается его объяснить. Снимок был сделан в субботу, когда конная полиция арестовывала 43-летнего Дональда Нили.

Родственники говорят, что у него давно проблемы с психическим здоровьем и живёт он на улице.

КРИСТИН НИЛИ, невестка Дональда Нили: Представить себе не могу, что они думали, когда решили: «Применим-ка сегодня такой метод!»  

Теперь есть и видео. Его действительно ведут посреди техасской улицы на верёвке. И многие критики сегодня заявляют, что эта сцена — как будто из 1800-х годов.

ЖЕНЩИНА: Так даже с собакой не обращаются!

Всё началось со звонка из галвестонского паркового совета, расположенного на втором этаже этого здания. Звонивший заявил, что Нили неправомерно проник на их территорию в этой странной маске сварщика.

В своём заявлении начальник полиции сказал, что «должен извиниться перед господином Нили за то, что тот был поставлен в неловкое положение, в чём не было никакой необходимости». «Я верю, что наши сотрудники повели себя неблагоразумно и могли бы подождать транспорта».

СТИВ ОСУНСАМИ, корреспондент ABC News: Полиция заявляет, что его вели в транзитный пункт. Дочери Нили сегодня сообщают, что он уже не на улице, а с ними дома. Дэвид?

Ясно. С нами был Стив Осунсами. Спасибо, Стив!

Дата выхода в эфир 06 августа 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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