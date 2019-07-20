HuffPost: «никакого расизма, только бизнес» — законодатель встал на защиту американских рабовладельцев

Член законодательного собрания штата Нью-Гемпшир Уэрнер Хорн привлёк внимание американской общественности, заявив, что рабство в США не имело отношения к расизму, пишет HuffPost. «Владение рабами не делает человека расистом», — заявил политик, добавив, что плантаторы руководствовались не расовыми, а экономическими соображениями при покупке рабов.

Член законодательного собрания американского штата Нью-Гемпшир Уэрнер Хорн заявил, что рабство в США не имело отношения к расизму, сообщает Huffington Post. «Люди испокон веков владели другими людьми. И раса здесь всегда была ни при чём», — заметил политик-республиканец в интервью изданию.

Как напоминает новостной ресурс, точка зрения Хорна привлекла внимание общественности после появления его комментария к посту однопартийца на Facebook. Республиканца Дена Хайнса возмутили слова американского историка, назвавшего Дональда Трампа «самым расистским президентом в американской истории». «Что же тогда говорить о всех тех президентах, у которых были рабы?» — заметил он. «Стойте, владение рабами не делает человека расистом», — написал в ответ Хорн.

Позднее конгрессмен защитил свою позицию в интервью Huffington Post, подчеркнув, что не считает рабство нормой. «Владение другим человеком никогда нельзя считать нормальным. Но наклеивать на этот институт ярлык «расистского» неверно», — заметил политик. По его словам, комментарий на Facebook относится к временам, когда владение рабами было необходимо для выживания и обеспечения семьи — рабовладельцы покупали работников, руководствуясь не расовыми, а экономическими соображениями, приобретая тех, кто был доступен.

«Они не думали: «Куплю-ка я сегодня чёрного раба», они думали: «Мне нужно кормить семью, мне нужны пятеро ребят, способных попросту работать целый день на солнце, не уморив себя», — пояснил Хорн, добавив, что по тем же причинам владельцы плантаций предпочитали взрослых мужчин женщинам и детям, однако это не делает их «сексистами и сторонниками возрастной дискриминации».

Как напоминает издание, Хорн также высказался о недавнем замечании Дональда Трампа в адрес четырёх представительниц этнических меньшинств из конгресса США, которым президент предложил «уезжать обратно туда, откуда приехали». По мнению политика-республиканца, заявления Трампа можно назвать «грубыми» и «некорректными», но не «расистскими».

Как сообщается, председатель комитета Республиканской партии штата Нью-Гемпшир Стивен Степанек раскритиковал точку зрения Хорна, заметив, что она не соответствует программе партии, основанной на «вере в свободный народ, свободный рынок и свободный бизнес». «На протяжении всей своей истории рабство в США было расистской, бесчеловечной и аморальной практикой», — говорится в письме, направленном Степанеком в редакцию Huffington Post.